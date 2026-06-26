La natation tunisienne en deuil | Décès de l’entraîneur Taoufik Ayari

La Fédération tunisienne de natation (FTN) a annoncé avec une immense tristesse le décès de Taoufik Ayari, figure emblématique de la natation tunisienne.

Reconnu pour son parcours exceptionnel et son dévouement infatigable, Taoufik Ayari a marqué de son empreinte des générations de nageurs et de techniciens à travers le pays, rappelle la FTN.

En cette douloureuse circonstance, la présidente de la Fédération, les membres du bureau fédéral, la direction technique ainsi que l’ensemble de la communauté de la natation tunisienne présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches et à toute la famille sportive.

« Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa sainte miséricorde, l’accueille dans Son vaste paradis et inspire à ses proches patience et réconfort dans cette terrible épreuve. En ces moments de recueillement, nos pensées accompagnent tous ceux qui ont côtoyé ce grand homme du sport national», ajoute la même source.

Y. N.