Affaire Zied El Heni | Peine confirmée en appel pour le journaliste

La Cour d’appel de Tunis a confirmé, ce jour, le jugement de première instance condamnant le journaliste Zied El Heni à un an de prison.

​C’est ce qu’a annoncé son colectif de soutien via une note diffusée dans la soirée de ce vendredi 26 juin 2026, sachant que cette condamnation fait suite à des déclarations médiatiques jugées litigieuses par la justice, ce qui est fermement critiqué par plusieurs organisations qui dénoncent une atteinte à la liberté de la presse.

​L’annonce de ce verdict a, en eeffet, suscité de vives réactions au sein de la scène médiatique et des organisations de défense des droits humains à l’instar du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) qui a exprimé leur profonde inquiétude face à ce qu’ils qualifient de « recul des libertés de la presse et d’expression et d’acharnement judiciaire»