Brésil – Japon en live streaming : Coupe du Monde 2026

Le choc Brésil – Japon ouvre les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 ce lundi 29 juin à Houston. Emmenée par Vinícius Júnior, Neymar, Marquinhos et Casemiro, la Seleção vise une qualification pour les huitièmes face à des Samouraïs Bleus ambitieux, portés par Daichi Kamada, Ayase Ueda, Kaoru Mitoma et Takefusa Kubo. Heure du match, compos probables, chaîne TV, enjeux et analyse : tout ce qu’il faut savoir sur Brésil – Japon, l’une des affiches les plus attendues de cette phase à élimination directe.

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