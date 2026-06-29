Maroc – Pays-Bas en live streaming : Coupe du Monde 2026

Le Maroc défie les Pays-Bas ce lundi 29 juin en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, avec l’ambition de poursuivre son incroyable aventure mondiale. Portés par Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Brahim Diaz, Youssef En-Nesyri et Azzedine Ounahi, les Lions de l’Atlas rêvent d’un nouvel exploit face à une redoutable sélection néerlandaise emmenée par Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Xavi Simons, Cody Gakpo et Donyell Malen. Heure du match, chaîne TV, compositions probables, enjeux et analyse : découvrez tout ce qu’il faut savoir avant Maroc – Pays-Bas, un rendez-vous décisif qui fait vibrer tout le Royaume.

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