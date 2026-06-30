Euronext l Une délégation tunisienne à la cérémonie internationale de certification d’entreprises

Un an après la première édition, ayant permis de hisser le drapeau de la Tunisie au sein de Euronext, grâce à la présence de la Banque de Tunisie, Tunisie Valeurs et Tunisie Leasing ; la seconde édition de la cérémonie internationale de certification d’entreprises, sur les registres financier et extra-financier, organisée le 25 juin 2026 par Coficert, au siège de Euronext– la Bourse Européenne, à la Bourse de Paris, a permis à la Tunisie de se classer parmi le Top 4 des pays les plus engagés en Afrique et au Moyen-Orient, en matière de gouvernance, qu’il s’agisse de Qualité Financière, de Qualité Extra-financière ou de Lutte contre la criminalité financière.

Cette cérémonie, qui s’est imposée comme la référence annuelle, réunissait Coficert en qualité de premier organisme de certification financière, Euronext en qualité de première place financière européenne et l’International Group for Sustainable Finance (IGSF) en qualité de premier organisme de normalisation financière.

L’assistance était composée de dirigeants issus d’une cinquantaine d’entreprises de grande taille, évoluant dans 15 secteurs d’activités à forte valeur ajoutée.

L’auditoire rassemblait aux côtés des hauts dirigeants de délégations internationales, des officiels, autorités et organisations internationales.

Cette édition spéciale par la place financière internationale, dédiée à l’Afrique et au Moyen-Orient, a consacré les entreprises de ces régions les plus performantes et les plus responsables sur les plans financier et extra-financier. Un rapprochement des continents Europe, Afrique & Moyen-Orient, pour un nivellement vers le haut de la conformité et de la performance à l’échelle internationale, faisant de l’Europe l’épicentre mondial de convergence de la qualité financière et extra-financière, fédérant pays et continents.

«En nous réunissant aujourd’hui à Euronext, nous affirmons notre volonté collective de renforcer les passerelles entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient autour de valeurs communes : la transparence, l’intégrité, la responsabilité, la performance, ainsi que la création de richesse et de valeur durable», a déclare Gilles Ohana, directeur de la Cotation internationale à Euronext.

L’organisation a été confiée à Coficert, organisme de certification indépendant et leader mondial dans son domaine, à la manœuvre. Son directeur général, Souheil Skander, a souligné l’ambition de cette édition et ses défis : rassembler les représentants économiques et financiers de 50 entreprises de référence, sélectionnés sur la base de critères de certification spécifiques, sans dépasser la limite fixée à 100 personnes dans l’enceinte de Euronext.

«Sur près de 70 pays, nous avons retenu les 20 pays qui présentaient les écosystèmes les plus favorables et matures en matière de conformité. De ces 20 pays, nous devions précisément identifier les entreprises les plus responsables et performantes, en matière financière et extra-financière. Tout le challenge résidait dans une composition intégrant deux continents et qui soit la plus complète et éclectique possible», a expliqué M. Skander.

La délégation tunisienne qui s’était déplacée était la mieux représentée sectoriellement, couvrant 10 secteurs : banque, assurance, la microfinance, fonds d’investissement, sociétés de gestion, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie mécanique & électrique et distribution spécialisée). Les entreprises représentées sont Biat, STB, UIB, ATB, Zitouna Bank, SFBT, Teriak – Kilani Group, Astree, BH Assurance, CDC, CDC Gestion, Advans Tunisie, Eleonetech et Groupe Zouari.

La Tunisie était aussi représentée par des dirigeants exerçant au sein d’institutions étrangères de premier plan, dans les domaines de la banque, de l’investissement et des télécommunications, respectivement au Sénégal, en Côte d’Ivoire et en Mauritanie.

Une identification minutieuse a été opérée sur près de 50 entreprises et institutions qui font le tissu économique régional en Afrique et au Moyen-Orient ; leur conférant un accès et une visibilité à Euronext, permis par la certification à des normes de référence. Des normes qui listent les exigences les plus strictes à l’échelle internationale en matière de gouvernance financière, gouvernance extra-financière et lutte contre la criminalité financière.

Délégation de la Biat.

Les entreprises présentes se sont vu remettre des certificats attestant de leur conformité à des normes spécifiques, dont chacune répond à un enjeu de qualité distinct mais complémentaire.

– ISO 37001® (version 2025), dédiée à la lutte contre la corruption ;

– AML 30001® (AML/CFT version 2025), dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;

– MSI 20000®, consacrée à la performance de la gouvernance financière et la qualité financière ;

– ESG 1000®, relative à la gouvernance responsable extra-financière et à la finance durable.

Ces quatre normes forment un cadre intégré et cohérent pensé pour répondre aux attentes des donneurs d’ordre, des partenaires, des investisseurs et des régulateurs à l’échelle mondiale. Des sujets couverts, devenus incontournables et qui s’imposent désormais comme levier stratégique de croissance, de valorisation et de rayonnement à l’international, notamment dans un contexte géopolitique et géoéconomique, en pleine évolution.Ces décisions stratégiques de certification internationale, particulièrement observées et appréciées, dépassent les frontières, ouvrent les horizons et le champ des possibles, en tirant vers le haut les entreprises certifiées.

Cette mobilisation traduit une évolution profonde dans la manière dont les acteurs financiers et économiques appréhendent désormais la conformité normée. Loin d’être perçue comme une contrainte réglementaire supplémentaire, celle-ci est aujourd’hui pleinement assumée comme un levier stratégique de crédibilité, d’attractivité, de différenciation et de développement à l’international.

La Bourse européenne, avec la Bourse de Paris, carrefour historique des marchés et de l’investissement mondial, confère une portée symbolique et économique particulièrement forte et impactante.

«Les entités qui n’intègrent pas ces principes et qui ne s’y conforment pas, perdent en compétitivité, restent en marge du système et s’isolent. Ces entités sont donc inévitablement évincées au profit de ceux qui s’adaptent et se conforment, se dotant ainsi d’un avantage concurrentiel et de différenciation indéniable ; c’est désormais ainsi que la sélection opère», affirme Véronique De la Bachelerie, présidente de l’IGSF.

Au-delà des certificats délivrés, c’est une dynamique de fond qui se confirme, celle d’une communauté internationale d’acteurs engagés, qui font de la conformité non plus une obligation de façade, mais le socle d’une vision à long terme de la performance et de la responsabilité.