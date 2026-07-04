Quand la ville devient une fournaise 

Îlots de chaleur urbains, effondrement du cycle de l’eau et impasse climatique globale. Face au réchauffement climatique, auquel elle contribue largement, la ville moderne doit s’adapter et changer de paramètres et de pratiques…

El Habib Ben Amara *

Dans de nombreuses villes du monde, marcher dehors au milieu de l’été est devenu une expérience physiquement épuisante. Le béton brûle sous le soleil. Les façades continuent de refléter la chaleur dans la nuit. L’air semble immobile, sec, parfois presque irrespirable. Les arbres disparaissent, les sols sont scellés sous l’asphalte, l’eau de pluie est évacuée des villes aussi vite que possible, tandis que les climatiseurs libèrent encore plus de chaleur dans l’atmosphère urbaine.

Chaque été, les thermomètres nous rappellent une vérité que nos villes refusent encore d’affronter : nous avons construit des espaces urbains qui génèrent leur propre chaleur. Nous avons construit des fours. Dans cette partie du monde – le Sahara – chaque été c’est un avant-goût d’enfer.

Les îlots de chaleur urbains

Dans de nombreuses villes méditerranéennes et sahariennes, en particulier au Maghreb et dans les régions arides du Moyen-Orient, les centres urbains se transforment de plus en plus en pièges thermiques où les températures nocturnes restent plusieurs degrés plus élevées que dans les zones rurales environnantes. Même la nuit ne rafraîchit plus la ville. Les murs continuent de libérer l’énergie accumulée pendant la journée, tandis que l’air reste lourd, immobile, étouffant. Ce phénomène a un nom : les îlots de chaleur urbains.

Mais réduire cette réalité à une simple anomalie climatique locale serait une erreur. Les îlots de chaleur urbains ne sont pas seulement un problème de température. Ils sont l’une des manifestations les plus visibles d’une rupture profonde entre les sociétés humaines et les mécanismes écologiques qui régulent naturellement le climat de la Terre.

Tout au long de l’histoire, les civilisations ont prospéré lorsqu’elles ont appris à travailler avec l’eau, les sols, les arbres et les cycles naturels. Elles ont décliné lorsqu’elles ont détruit ces équilibres. Aujourd’hui, la ville moderne semble suivre la même trajectoire de rupture.

La ville moderne comme un moteur thermique

Le problème n’est plus marginal. Il est sanitaire, énergétique, hydrologique, social et, finalement, civilisationnel. L’aspect peut-être le plus alarmant se trouve ailleurs : nous répondons à la surchauffe par des solutions qui intensifient encore le problème. Climatisation massive, surfaces minérales, verre réfléchissant, artificialisation croissante des sols — toutes ces mesures peuvent refroidir temporairement l’intérieur des bâtiments, mais elles chauffent simultanément encore plus l’environnement urbain environnant. La ville moderne se comporte désormais comme un moteur thermique.

Pourtant, cette situation n’est pas un destin climatique inévitable. Elle est le résultat de choix d’aménagement — une rupture progressive avec les mécanismes naturels qui régulent le climat : l’eau, les sols vivants, la végétation, l’ombre et l’évapotranspiration.

Le livre ‘‘Cooling Climate Chaos’’ de Peter Paul Brunyard et Rob de Laet nous rappelle une idée fondamentale : la stabilité thermique de la planète dépend largement du cycle de l’eau et des systèmes vivants, bien plus que nous ne l’avons reconnu pendant des décennies. La vie ne subit pas simplement le climat. Elle le régule.

Cette compréhension change profondément notre manière de penser les villes. Si les forêts peuvent refroidir des régions entières, pourquoi les villes ne pourraient-elles pas redevenir des organismes climatiques capables de respirer, transpirer et rafraîchir leurs propres territoires ? Et surtout, pourquoi avons-nous oublié que les civilisations sahariennes savaient déjà construire avec l’intelligence thermique des systèmes vivants ?

Les îlots de chaleur urbains ne sont pas un accident naturel. Ils sont la conséquence logique d’un modèle urbain devenu thermiquement, hydrologiquement et écologiquement dysfonctionnel. La ville moderne ne souffre pas seulement du changement climatique. Elle fabrique localement sa propre panne thermique.

La ville fabrique sa propre chaleur

Un îlot de chaleur urbain est une zone artificialisée où les températures restent systématiquement plus élevées que dans les milieux naturels environnants. Deux phénomènes se superposent : l’îlot de chaleur de surface, mesurable sur les toits, les routes et les surfaces minérales, et l’îlot de chaleur atmosphérique, vécu directement par les habitants dans les rues et les quartiers densément bâtis. Dans les contextes méditerranéens et sahariens, ce phénomène devient particulièrement intense. La ville cesse peu à peu d’être un refuge contre les extrêmes climatiques et devient au contraire un piège thermique.

Le premier mécanisme derrière cette surchauffe réside dans les matériaux eux-mêmes. Le béton, l’asphalte, le bitume et les surfaces imperméables absorbent l’énergie solaire tout au long de la journée et la libèrent lentement pendant la nuit. Contrairement aux sols vivants, ces surfaces ne respirent pas. Elles stockent, accumulent et re-rayonnent la chaleur en continu bien après le coucher du soleil. La ville elle-même commence à fonctionner comme une gigantesque batterie thermique.

Le deuxième mécanisme est lié à la morphologie urbaine. Les rues étroites bordées de bâtiments élevés créent ce que les climatologues appellent des «canyons urbains». La circulation de l’air devient restreinte tandis que le rayonnement solaire rebondit plusieurs fois entre les façades. La chaleur reste piégée entre les murs, et le refroidissement nocturne ne peut plus se faire correctement.

Le troisième mécanisme – probablement le plus fondamental – est la disparition de la végétation. Un arbre n’est pas seulement un élément décoratif. C’est un système climatique vivant. Par l’évapotranspiration, il transforme une partie de l’énergie solaire en vapeur d’eau au lieu de la convertir directement en chaleur sensible. Son ombre protège les surfaces du rayonnement direct, sa canopée humidifie l’air et ses racines maintiennent des sols vivants et perméables.

Dans les écosystèmes naturels, une grande partie de l’énergie solaire est utilisée pour faire circuler l’eau. Dans les villes minérales, cette même énergie devient chaleur. Sous un soleil intense, les surfaces minérales urbaines peuvent devenir 20°C plus chaudes que les surfaces végétalisées voisines.

Le quatrième mécanisme est anthropique. Les voitures, l’industrie, les infrastructures énergétiques, et surtout la climatisation, ajoutent continuellement de la chaleur au système urbain. La climatisation illustre parfaitement le paradoxe thermique contemporain : elle refroidit l’intérieur des bâtiments tout en rejetant de la chaleur à l’extérieur, augmentant ainsi les températures urbaines globales. Nous refroidissons les bâtiments en chauffant la ville.

L’urbanisme contemporain a progressivement remplacé les systèmes vivants par des surfaces mortes. Les sols vivants ont été remplacés par des dalles minérales, les espaces verts par des parkings, les arbres par des pylônes et des lampadaires, les oueds par des canalisations enterrées, et l’ombre par une exposition totale. Ce que l’on appelait autrefois «modernisation» signifiait souvent minéralisation.

Aujourd’hui, nous commençons à découvrir les limites thermiques de cette vision.

La rupture avec le cycle de l’eau

La crise thermique urbaine ne peut être comprise sans revenir à une transformation bien plus profonde : la rupture avec le cycle local de l’eau.

Pendant des siècles, les cités traditionnelles fonctionnaient en relative continuité avec les mécanismes hydrologiques naturels. L’eau de pluie s’infiltrait dans les sols, rechargeait les nappes phréatiques, soutenait la végétation et contribuait au refroidissement naturel des territoires.

La ville moderne a progressivement inversé cette logique. L’urbanisme contemporain a été conçu comme une machine à drainer où les eaux pluviales devaient être évacuées le plus rapidement possible par des réseaux souterrains et expulsées hors de la ville. Les sols sont devenus scellés, les cours d’eau canalisés, et les zones humides ont progressivement disparu. La ville moderne fonctionne comme une surface drainante, alors que la ville traditionnelle fonctionnait comme une éponge. Cette différence est fondamentale.

Lorsqu’un sol vivant reçoit de l’eau, une partie de cette eau est stockée sous terre et progressivement recyclée vers l’atmosphère par l’évapotranspiration des plantes. Ce mécanisme absorbe d’énormes quantités d’énergie sous forme de chaleur latente et contribue naturellement au refroidissement du territoire. Mais lorsque les sols sont recouverts de béton, l’eau ne peut plus s’infiltrer. Elle ruisselle rapidement vers les drains et les égouts. Le sol s’assèche, la végétation souffre, l’évapotranspiration diminue. L’énergie solaire n’est plus utilisée pour faire circuler l’eau : elle surchauffe directement les surfaces urbaines.

En d’autres termes, une ville sans eau ni végétation devient mécaniquement plus chaude.

Le problème fondamental se trouve peut-être là : nos sociétés ont réduit l’eau à une fonction purement utilitaire – boire, irriguer, évacuer – tout en oubliant que l’eau est avant tout un régulateur climatique. Une ville qui infiltre, retient et évapore l’eau devient naturellement plus fraîche. Une ville qui évacue rapidement l’eau devient progressivement un désert thermique.

Le changement de paradigme requis est immense. Pendant des décennies, les villes modernes ont considéré l’eau de pluie comme un problème à éliminer le plus vite possible. Pourtant, cette eau constitue l’une des principales ressources capables de rafraîchir les territoires urbains. Chaque goutte d’eau infiltrée devient une future réserve de fraîcheur.

Le paradoxe climatique contemporain

Nous vivons un paradoxe frappant. Jamais l’humanité n’a autant parlé du climat, et jamais les villes ne sont devenues aussi incompatibles avec les mécanismes naturels de refroidissement. Dans de nombreuses métropoles, les arbres sont sacrifiés pour élargir les routes, les sols sont complètement artificialisés, les cours d’eau sont enterrés, les zones humides détruites, tandis que les espaces verts sont souvent réduits à des éléments décoratifs plutôt que fonctionnels. Pourtant, une ville n’est pas seulement un environnement bâti. C’est un système énergétique et hydrologique. Lorsque ce système cesse de recycler l’eau localement, il cesse également de réguler sa propre température.

Les îlots de chaleur urbains révèlent donc une contradiction profonde au cœur du modèle urbain contemporain : nous cherchons à lutter contre le changement climatique tout en détruisant simultanément les mécanismes biologiques capables de rafraîchir naturellement les territoires.

Face à cette situation, la réponse dominante reste technologique : plus de climatisation, plus de surfaces réfléchissantes, plus d’appareils intelligents, plus de contrôle technique. Mais cette logique atteint rapidement ses limites. Les climatiseurs augmentent la consommation énergétique, renforcent la dépendance électrique et intensifient la chaleur extérieure. Les technologies dites « intelligentes » peuvent améliorer certains paramètres, mais elles ne peuvent pas remplacer l’eau, les arbres ou les sols vivants.

Le problème est systémique. Nous avons tenté de concevoir la ville comme une machine indépendante des systèmes vivants. Aujourd’hui, nous découvrons qu’une ville incapable de coopérer avec les mécanismes écologiques finit par devenir thermiquement hostile à ses propres habitants.

Une crise sanitaire et sociale

Les conséquences des îlots de chaleur urbains s’étendent bien au-delà de l’inconfort thermique. La chaleur nocturne permanente perturbe le sommeil et empêche le corps humain de récupérer correctement. Les vagues de chaleur augmentent les risques de déshydratation, de coup de chaleur et de mortalité parmi les populations les plus vulnérables. La pollution de l’air est amplifiée par les températures élevées, en particulier par la formation d’ozone troposphérique.

Mais la crise thermique urbaine est aussi une crise sociale. Les quartiers les plus pauvres sont souvent les moins végétalisés, les plus densément minéralisés et les moins équipés pour faire face aux épisodes de chaleur extrême. Les résidents à faible revenu vivent fréquemment dans des logements mal isolés, avec un accès limité à la climatisation et peu d’espaces publics ombragés à proximité.

Le climat urbain devient ainsi une question de justice territoriale. Dans certaines régions arides du Maghreb et du Moyen-Orient, cette situation pourrait devenir critique dans les décennies à venir. Alors que le réchauffement climatique se combine à l’artificialisation des sols et à la rareté de l’eau, certaines villes pourraient progressivement devenir inhabitables pendant plusieurs semaines chaque année.

La question n’est donc plus simplement de savoir comment rendre les villes plus confortables. Il s’agit désormais de savoir comment maintenir des conditions minimales d’habitabilité dans les territoires urbains du vingt-et-unième siècle.

Les leçons oubliées des ksours sahariens

Bien avant la climatisation, les simulations thermiques et les «villes intelligentes», les sociétés sahariennes avaient développé une intelligence climatique extraordinairement raffinée. Les ksours du Sahara algérien – de la Saoura au Touat, du Gourara au M’zab – représentent probablement l’une des formes d’urbanisme bioclimatique les plus avancées jamais conçues en milieu aride, au milieu des sables et des rocs.

Ces établissements fortifiés n’étaient pas seulement des architectures défensives. C’étaient des machines thermiques passives adaptées au désert.

Le premier principe des ksour était la compacité. Les bâtiments étaient regroupés afin de réduire les surfaces exposées au soleil et de créer de l’ombre mutuelle permanente. Dans les climats extrêmes, l’espace vide devient un piège solaire, c’est pourquoi la compacité elle-même est devenue une stratégie climatique.

Le deuxième principe reposait sur des rues étroites et sinueuses. Contrairement aux boulevards modernes surexposés, ces passages limitaient le rayonnement solaire direct, ralentissaient les vents chauds du désert et maintenaient des gradients thermiques plus tolérables. Dans le désert, l’ombre était une infrastructure.

Le troisième principe était l’introversion. Les maisons sahariennes traditionnelles ne s’ouvraient pas largement sur l’extérieur. Elles étaient organisées autour d’une cour centrale qui fournissait une lumière diffuse, une ventilation naturelle et un microclimat tempéré.

Si la chaleur vient de l’extérieur, pourquoi les bâtiments s’ouvriraient-ils largement sur l’extérieur ? Cette simple question résume une grande partie de l’intelligence thermique contenue dans l’architecture vernaculaire saharienne.

Le quatrième principe concernait les matériaux. Les ksour étaient construits en terre crue, en pisé. Ces matériaux ont une haute inertie thermique : ils absorbent la chaleur lentement pendant la journée et la libèrent progressivement la nuit. Contrairement au béton moderne, la terre régule naturellement les fluctuations thermiques et contribue à l’équilibre hygrométrique des bâtiments.

Enfin, le ksar n’était jamais séparé de son oasis. Habitat, palmeraies, jardins et systèmes hydrauliques formaient un seul organisme écologique. Le palmier dattier agissait comme un couvert climatique. Les systèmes d’irrigation retenaient l’eau dans les sols. L’évapotranspiration des cultures rafraîchissait l’air ambiant. Les oasis sahariennes fonctionnaient déjà comme des systèmes de refroidissement bioclimatiques.

Ce que l’urbanisme moderne considère souvent comme archaïque est, en réalité, une forme extrêmement avancée d’intelligence climatique.

Forêts, oasis et villes comme systèmes climatiques

La recherche contemporaine sur les interactions entre végétation, eau et climat est en train de remodeler en profondeur notre compréhension des dynamiques thermiques territoriales. La théorie de la «pompe biotique», développée notamment par Anastassia Makarieva et Victor Gorshkov, montre que les grandes forêts ne se contentent pas de répondre aux précipitations : elles participent activement à créer les conditions de leur propre humidité.

Par la condensation de la vapeur d’eau, les forêts génèrent des gradients de pression qui aspirent l’air humide des océans vers les continents. En d’autres termes, les écosystèmes vivants génèrent partiellement leur propre climat. Cette idée a des implications majeures pour l’urbanisme, car elle suggère que les villes ne sont pas condamnées à rester des environnements thermiques passifs. Une ville végétalisée et hydratée peut également produire des microclimats, des circulations d’air, des gradients thermiques bénéfiques et des îlots de fraîcheur locaux. Inversement, une ville entièrement minéralisée bloque ces mécanismes et se déconnecte progressivement des processus écologiques capables de réguler naturellement la température.

Le rôle de l’évapotranspiration est ici central. Lorsqu’une plante évapore de l’eau, elle absorbe une grande quantité d’énergie sous forme de chaleur latente. Cette énergie n’est donc pas directement convertie en chaleur sensible au niveau du sol. Un arbre mature fonctionne comme un climatiseur biologique capable de refroidir significativement son environnement immédiat sans aucune consommation d’énergie électrique.

Contrairement aux surfaces minérales, les systèmes vivants ne se contentent pas de réfléchir ou d’emmagasiner la chaleur : ils la transforment, la font circuler et la redistribuent par l’interaction continue entre l’eau, l’air, les sols et la végétation.

La question urbaine du vingt-et-unième siècle peut donc être reformulée ainsi : comment reconstruire des villes capables de réactiver les mécanismes hydrologiques et biologiques locaux de refroidissement naturel ?

Vers une ville-écosystème

La lutte contre les îlots de chaleur urbains ne peut être gagnée par la technologie seule. Elle nécessite une transformation profonde de l’urbanisme contemporain. La ville du futur doit fonctionner moins comme une machine et davantage comme un écosystème.

Le premier principe est la restauration du cycle local de l’eau. Chaque goutte de pluie tombant sur la ville devrait rester le plus longtemps possible dans le système urbain grâce à des sols perméables, des noues végétalisées, des bassins d’infiltration, des jardins de pluie et des systèmes de récupération d’eau de pluie. Ralentir l’eau devient donc un acte climatique.

Le deuxième principe est la réintégration massive de la végétation. Les arbres ne doivent plus être considérés comme des éléments décoratifs, mais comme de véritables infrastructures thermiques. Une ville sans couvert forestier devient mécaniquement plus chaude. La végétation urbaine doit également être structurée en strates, comme dans les oasis ou les forêts : arbres de haute taille, arbres moyens, arbustes, couvre-sols et plantes grimpantes.

Le troisième principe concerne l’ombre. Dans les villes arides, l’ombre n’est pas un luxe esthétique mais une condition d’habitabilité. Les arcades, les cours intérieures, les pergolas végétalisées, les rues arborées et la réduction des surfaces surexposées doivent devenir des priorités d’aménagement.

Le quatrième principe implique la réhabilitation des matériaux biosourcés et géosourcés tels que la terre crue, la pierre, le bois et la chaux. Ces matériaux stockent moins de chaleur, nécessitent moins d’énergie et s’intègrent plus naturellement dans les cycles écologiques.

Enfin, le cinquième principe consiste à reconnecter l’urbanisme, l’hydrologie et l’écologie. La ville ne peut plus être conçue indépendamment des sols, de l’eau, du vent, des paysages et des écosystèmes environnants. Chaque arbre urbain devient une infrastructure climatique, chaque sol vivant devient un climatiseur biologique, et chaque goutte d’eau infiltrée devient une future réserve de fraîcheur.

De la ville-machine à la ville vivante

Les îlots de chaleur urbains révèlent finalement quelque chose de bien plus profond qu’un simple problème de température. Ils révèlent une crise de la relation entre les sociétés humaines et les systèmes vivants qui rendent possible l’habitabilité terrestre.

Pendant des siècles, les sociétés traditionnelles ont su construire avec le vent, habiter l’ombre, retenir l’eau, protéger les sols et intégrer la végétation dans la vie quotidienne. Puis l’urbanisme moderne a cherché à tout minéraliser, tout standardiser, tout climatiser, tout contrôler. Aujourd’hui, nous découvrons les limites thermiques de cette vision.

Le vingt-et-unième siècle devra probablement réinventer entièrement l’urbanisme — non plus comme l’art de bétonner l’espace, mais comme l’art de coopérer avec l’eau, les sols, la végétation et les cycles du vivant. Les villes qui survivront sont celles qui comprennent une vérité ancienne déjà connue des sociétés vernaculaires : l’eau, l’ombre, les arbres et les sols vivants ne sont pas des décorations urbaines. Ce sont les organes thermiques de la civilisation.

La vraie question n’est donc plus simplement de savoir comment refroidir artificiellement la ville. La vraie question est de savoir quelle quantité de systèmes vivants nous sommes prêts à réintégrer dans nos territoires pour qu’ils puissent recommencer à se rafraîchir naturellement.

Une ville fraîche n’est pas une ville technologiquement refroidie. C’est une ville écologiquement vivante — une ville qui infiltre l’eau, produit de l’ombre, recycle l’humidité et coopère avec les mécanismes climatiques au lieu de les détruire.

Refroidir la ville ne nécessite pas un miracle technologique. Cela nécessite un changement de logique : de la ville-machine à la ville-écosystème. Parce qu’une ville sans eau, sans ombre et sans systèmes vivants finit toujours par devenir un four. Et parce qu’une ville sans ombre est, en définitive, une ville faite pour y souffrir plutôt que pour y vivre.

* Analyste stratégique (sécurité hydrique et géopolitique).

Références intégrées :

– Fathy, H. (1973). Construire avec le peuple. Edition Sindbad.

– Ravéreau, A. (1981). Le M’Zab, une leçon d’architecture. Sindbad.

– Bunyard, P. & de Laet, R. (2024). Cooling Climate Chaos : A Proposal to Cool the Planet within Twenty Years. BP International.

– Makarieva, A. M. & Gorshkov, V. G. (2007). Biotic pump of atmospheric moisture as driver of the hydrological cycle on land. Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1013-1033.

– Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 108(455), 1-24.

– Oke, T. R. (1987). Boundary Layer Climates, 2nd ed. Routledge.

– Santamouris, M. (2015). Regulating the damaged thermostat of the cities – Status, impacts and mitigation challenges. Energy and Buildings, 91, 43-56.