La Terre chauffe, la Tunisie aussi…

La Tunisie a battu des records de chaleur cette année et on n’y compte plus les épisodes de canicule. Les dernières années comptent parmi les plus chaudes qu’ait connues le pays. Le réchauffement climatique est à l’œuvre et les clignotants sont au rouge. La mobilisation n’est malheureusement pas à la mesure des menaces qui e profilent à l’

Dr Salem Sahli *

Des commissions de spécialistes se sont réunies à plusieurs reprises. Une instrumentation sophistiquée a été mise au service de leurs enquêtes. Dans l’ensemble, les rapports concordent. Tous les clignotants sont au rouge et les scientifiques ont démontré que le changement climatique est à l’œuvre, chez nous comme ailleurs.

Ces vagues de chaleur sont la conséquence directe de l’augmentation de la température de l’air, elle-même liée à l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, sous l’effet des émissions d’origine humaine.

Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les chlorofluorocarbones (CFC). Ces gaz absorbent un certain type de chaleur, appelée rayonnement infrarouge, à proximité de la surface de la planète, provoquant ainsi l’effet de serre.

Ces gaz proviennent de l’utilisation accrue des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), de la prolifération des animaux domestiques, de l’expansion de l’agriculture et de la déforestation accélérée.

En brûlant des énergies comme le charbon, le gaz ou le pétrole pour produire de l’électricité ou pour alimenter les moteurs de nos moyens de transport, on émet du CO 2 qui contribue au réchauffement climatique. Près de 25 % des émissions de CO 2 mondiales sont ainsi liées à la production d’énergie (électricité et chaleur), à quoi il faut ajouter l’énergie utilisée dans les transports (pétrole et diesel) qui représente environ 14 % des émissions. Et comme, avec l’industrialisation, la consommation de masse et la mondialisation, nous avons besoin de toujours plus d’énergie et de toujours plus de pétrole pour nous déplacer, cela génère des quantités très importantes de gaz à effet de serre. C’est pour cette raison que l’on investit aujourd’hui dans les énergies renouvelables, qui émettent beaucoup moins de CO 2 que les énergies fossiles.

On ne compte plus les réunions et les sommets environnementaux, souvent sponsorisés par ceux-là même qui polluent et qui nous bassinent avec le coup du robinet à fermer et de la lampe à éteindre.

Des «accords» flous et sans réelle contrainte

Depuis 1995, plus d’une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP (Conférences des Parties) pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. La plupart de ces grands-messes de l’écologie se sont terminées sur des échecs, qu’il s’agisse du sommet de Kyoto en 1997, celui de Glasgow de 2021, ou encore celui de Belém au Brésil en 2025. Décidément, la conférence de Paris (COP21) tenue en 2015, porteuse de recommandations historiques et particulièrement audacieuses, peine encore à voir ses ambitions se traduire dans les faits.

Les «accords» y sont flous, sans chiffres ni contraintes ; de plus, ils ne sont signés que par quelques États, souvent les plus riches et les plus pollueurs. Bref, ce ne sont que des vœux pieux et rien qui n’engage réellement personne.

Pour sauver les apparences, certains responsables politiques nous parlent de mini-succès. Mais on ne nous fera pas prendre des vessies pour des lanternes. Il est manifestement plus facile de sauver la finance que de sauver la planète, et le capitalisme forcené est en train de transformer la Terre en une fosse commune.

Espérons que la COP31, qui se tiendra à Antalya, en Turquie, au mois de novembre 2026, accouchera d’un vrai accord : c’est-à-dire un accord ambitieux, chiffré, équitable et juridiquement contraignant sur la réduction des gaz à effet de serre. Faute de quoi, nous allons droit au désastre et les bouleversements climatiques risquent de conduire à des points de non-retour avec des impacts irréversibles sur les ressources naturelles : le sol, l’eau, l’air et la biodiversité.

Car l’être humain est incapable de vivre sans terres fertiles, sans eau et la tête dans un four.

* Président de l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere).