Entre la sauvegarde esthétique du patrimoine architectural et l’adaptation vitale des villes au changement climatique et aux épisodes fréquents de grosses chaleurs, le droit français cherche encore son équilibre, mais l’instauration future d’un véritable «droit au frais» citoyen semble inéluctable.

Lotfi Sahli

Mon séjour à Paris a coïncidé avec un épisode de canicule particulièrement marqué. A l’heure ou l’Europe de l’Ouest suffoque sous des dômes de chaleur à répétition, le thermomètre parisien frôle souvent la barre fatidique des 40 °C.

Ces épisodes de canicule extrême ne relèvent plus du simple inconfort estival : ils tuent. Selon Santé publique France, les vagues de chaleur successives provoquent désormais des milliers de décès excédentaires chaque année (près de 1 900 morts enregistrés pour le seul été 2025, un bilan qui menace déjà d’être dépassé face à l’intensité inédite de la canicule de juin 2026), touchant de plein fouet les personnes âgées et les habitants de passoires thermiques urbaines.

Des sanctions impitoyables

Face à cette urgence sanitaire, l’accès au rafraîchissement devient une question de santé publique voire de survie. Pourtant, pour des millions de citadins vivant en appartement, installer un climatiseur fixe relève encore du parcours du combattant juridique, prisonnier d’un arsenal législatif conçu à une époque où le réchauffement climatique n’était qu’une lointaine théorie.

Le cœur du problème réside dans un conflit frontal entre le droit individuel à la santé et le respect de la propriété collective.

En France, l’installation de l’indispensable unité extérieure d’un climatiseur est verrouillée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété. Ce texte impose d’obtenir l’accord de l’Assemblée Générale à la majorité absolue pour tout travail modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble. Faute d’autorisation préalable, les sanctions sont impitoyables. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, régulièrement réaffirmée devant les tribunaux, demeure inflexible : le syndicat des copropriétaires dispose de dix ans pour exiger en justice, sous astreinte financière, le démontage forcé et la remise en état de la façade, et ce, peu importe l’intensité des vagues de chaleur subies par l’occupant.

C’est précisément dans cette brèche, entre crise sanitaire et rigidité réglementaire, que la diaspora tunisienne, forte de son vivier d’ingénieurs de haut vol et de techniciens chevronnés, a une carte maîtresse à jouer. Habitués à dompter le stress thermique et experts dans la gestion des fluides sous des latitudes où le mercure dépasse de longue date les 40 °C, ces professionnels représentent une force de frappe technique inestimable. En se structurant dès aujourd’hui en réseaux d’experts certifiés RGE (Reconnu garant de l’environnement) et spécialistes des systèmes innovants «sans groupe extérieur» ou réversibles, ils peuvent transformer ce défi sanitaire en opportunité industrielle. L’objectif est clair : anticiper la date fatidique de l’été prochain en proposant dès l’hiver des audits, des dossiers techniques d’urbanisme irréprochables pour les AG et des installations conformes aux normes acoustiques françaises.

Cette avant-garde technique est idéalement positionnée pour orchestrer un déploiement de climatisation en masse, devenant ainsi un acteur clé de la résilience urbaine face au défi climatique.

«Droit au frais » et «trouble anormal de voisinage»

Toutefois, sous la pression de la crise climatique et du drame humain des décès liés à la chaleur, l’édifice juridique commence à se fissurer. Un glissement jurisprudentiel s’amorce autour de la notion fondamentale de «logement décent».

Si la loi française ne fixe toujours pas de seuil maximal de température pour définir la décence d’un habitat, les tribunaux sont de plus en plus saisis par des locataires ou des copropriétaires invoquant un risque vital. Bien que le juge ne puisse pas directement s’y substituer, le refus infondé ou systématique d’une AG d’autoriser une climatisation, alors même que le projet technique respecte l’esthétique et l’acoustique, commence à être sanctionné pour «abus de majorité».

Par ailleurs, si l’appareil est autorisé mais contesté par le voisinage, la jurisprudence s’affine sur le terrain du «trouble anormal de voisinage» lié au bruit. Les magistrats exigent désormais des expertises acoustiques poussées, incitant les copropriétés à voter des chartes de façade préapprouvant des modèles silencieux et dissimulés, plutôt que d’opposer un veto de principe.

Entre la sauvegarde esthétique du patrimoine et l’adaptation vitale des villes, le droit français cherche encore son équilibre, mais l’instauration future d’un véritable «droit au frais» citoyen semble inéluctable.

NB : le texte de loi relatif à la règlement urbaine cherché avec IA Gemini et nombre de décès cherché avec Google.