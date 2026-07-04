Tunis | L’espace culturel Le Rio et le prix de la liberté

Quand les autorités tunisiennes coupent l’aide financière publique à l’espace culturel Le Rio, sis au centre-ville de Tunis, et à son directeur Habib Belhedi, qui accueillent souvent des activités plutôt «de gauche» voire d’«opposition», on ne peut ne pas voir dans une telle décision une forme de sanction politique.

Selon les informations rendues publiques par la direction du Rio, plusieurs décisions successives ont été prises à son encontre : suppression des subventions publiques de fonctionnement et d’équipement, fermeture du café qui constitue une ressource essentielle à son équilibre économique, multiplication des obstacles administratifs, exclusion ou marginalisation de certaines manifestations culturelles nationales, ainsi qu’une absence persistante de transparence quant aux motifs de ces décisions. Ces mesures s’ajoutent à une série de pressions dénoncées depuis plusieurs années par la direction de l’établissement.

Dès 2023, Le Rio dénonçait déjà son exclusion des Journées chorégraphiques de Carthage et faisait état d’un harcèlement administratif lié aux prises de position publiques de son directeur.

En avril 2025, un événement de soutien aux prisonniers politiques et aux détenus d’opinion organisé dans ses locaux avait été empêché avant même son déroulement, illustrant les difficultés croissantes rencontrées par les espaces accueillant des débats citoyens ou des initiatives indépendantes.

Tout en rappelant ces faits, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé, dans un communiqué publié vendredi 3 juillet 2026, «sa profonde inquiétude et sa pleine solidarité» avec l’espace culturel et son directeur, confrontés, selon ses termes, à «une nouvelle escalade de mesures administratives et financières qui menacent directement la pérennité de cet établissement emblématique de la vie culturelle tunisienne.»

Selon l’organisation tunisienne basée en France, «l’ensemble de ces mesures dépasse largement le cadre d’un simple différend administratif», ajoutant que «leur accumulation, leur caractère ciblé et leurs conséquences économiques traduisent une volonté manifeste de fragiliser un espace culturel indépendant qui, depuis de nombreuses années, joue un rôle essentiel dans la promotion de la création artistique, du cinéma, du théâtre, du débat d’idées, de la pensée critique et du dialogue entre les différentes composantes de la société tunisienne.»

«Le Rio est devenu l’un des derniers lieux où peuvent encore se rencontrer artistes, intellectuels, universitaires, journalistes, défenseurs des droits humains et acteurs de la société civile autour de débats libres sur les grandes questions politiques, sociales et culturelles. Porter atteinte à son fonctionnement revient à restreindre un espace essentiel d’exercice des libertés publiques», écrit le CRLDHT, en dénonçant le «ciblage préoccupant» de Habib Belhedi. L’engagement de cette figure reconnue du monde culturel tunisien «en faveur d’une culture libre, ouverte et indépendante lui vaut d’être publiquement exposé à des campagnes de dénigrement, à des mesures de rétorsion administrative et à des tentatives répétées de marginalisation», estime encore l’Ong, qui inscrit cette affaire «dans un contexte plus large de rétrécissement progressif des espaces de liberté en Tunisie depuis le 25 juillet 2021», date de la proclamation de l’état d’exception par le président Kaïs Saïed.

«Après les partis politiques, les organisations de défense des droits humains, les syndicats, les magistrats, les avocats, les journalistes et les médias indépendants, les espaces culturels apparaissent désormais à leur tour comme des cibles d’une politique de contrôle visant toutes les formes d’expression autonome de la société», écrit le CRLDHT dans son communiqué, en apportant «son entier soutien à Habib Belhedi, aux équipes du Rio ainsi qu’à l’ensemble des espaces culturels indépendants confrontés à des formes de harcèlement administratif, financier ou politique» et en appelant les autorités tunisiennes à «mettre immédiatement fin à toutes les mesures de pression exercées contre l’espace culturel Le Rio».