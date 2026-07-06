Cinéma | Tunisie : Taoufik Behi tire sa révérence

C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion que le ministère des Affaires culturelles et le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) ont annoncé le décès de Taoufik Behi, chef décorateur et artiste tunisien aux multiples facettes.

Le défunt laisse derrière lui une carrière d’une richesse exceptionnelle, marquée par le dévouement et la créativité, rappelle le CNCI dans une note diffusée ce lundi 6 juillet 2026, en rappelant que Taoufik Behi a grandement contribué au succès de nombreuses productions cinématographiques, tant nationales qu’internationales, en collaborant avec les plus grands réalisateurs.

« Reconnu pour son grand professionnalisme et sa vision artistique unique, il avait le don de faire du décor un élément vivant de l’image. Il aimait d’ailleurs rappeler qu’un décor réussi est celui que le spectateur ne voit pas, mais dont il ressent l’impact », indique pour sa part le ministère.

Et d’ajouter : « Véritable ambassadeur du savoir-faire tunisien, son talent a rayonné bien au-delà des frontières à travers de nombreuses productions arabes et occidentales ».

Taoufik Behi sera accompagné à sa dernière demeure demain, après la prière d’El Asr, au cimetière Qoreich à Kairouan, annonce sa famille, en commentant : « Sa mémoire restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l’ont connu, aimé et estimé ».