Renforcement des capacités de lutte contre la rage animale en Tunisie

Une session de formation s’est tenue à Tunis, du 1er au 3 juillet 2026, à l’intention des vétérinaires officiels sur le premier Manuel national des procédures de lutte contre la rage animale : un défi majeur de santé publique et de santé animale en Tunisie.

Cette session a été organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, dans le cadre de l’accompagnement de la Tunisie dans le renforcement de son dispositif national de prévention et de lutte contre la rage animale.

Zoonose mortelle mais évitable, la rage demeure un défi majeur de santé publique et de santé animale en Tunisie. Chaque année, des milliers d’interventions sont menées à la suite de morsures d’animaux ou de suspicions de rage, mobilisant les services vétérinaires et les autorités sanitaires.

Face à cette menace persistante, l’harmonisation des procédures d’intervention constitue un levier essentiel pour renforcer l’efficacité de la prévention, accélérer la gestion des foyers et limiter les risques de transmission.

Élaboré par la Direction générale des services vétérinaires (DGSV) avec l’appui technique de la FAO dans le cadre du projet Pandemic Fund, le Manuel national des procédures de lutte contre la rage animale constitue le premier référentiel opérationnel unifié destiné aux services vétérinaires centraux et régionaux. Il établit des protocoles standardisés couvrant l’ensemble de la chaîne d’intervention, depuis la détection des cas suspects jusqu’à la gestion des foyers, le traitement des échantillons biologiques, la gestion des cadavres et l’application des mesures sanitaires et réglementaires.

Renforcement des compétences vétérinaires

La formation a réuni les vétérinaires officiels de l’ensemble du territoire afin de garantir une appropriation homogène de ce référentiel et son application cohérente sur le terrain.

Les participants ont renforcé leurs compétences sur les caractéristiques épidémiologiques et physiopathologiques du virus, les mécanismes de transmission, les bases réglementaires nationales ainsi que les procédures techniques et administratives permettant une réponse rapide, coordonnée et conforme aux normes internationales.

À travers son expertise technique, la FAO accompagne la modernisation des services vétérinaires tunisiens et le renforcement durable de leurs capacités d’intervention. En soutenant l’élaboration d’outils normatifs, le développement des compétences et l’harmonisation des pratiques, l’Organisation contribue à améliorer la qualité de la surveillance sanitaire, à renforcer les mécanismes d’alerte et à consolider les capacités nationales de prévention et de réponse face aux zoonoses prioritaires.

À travers le projet Pandemic Fund, la FAO réaffirme son engagement aux côtés des autorités tunisiennes pour bâtir des systèmes de santé animale plus performants, plus résilients et mieux préparés à prévenir les menaces sanitaires émergentes.

Ce partenariat contribue directement à l’objectif mondial d’élimination des décès humains dus à la rage transmise par les chiens d’ici 2030, tout en renforçant durablement la sécurité sanitaire nationale.