Démenti officiel des informations sur un incendie à la prison de Messadine

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ce samedi matin, 18 juillet 2026, montrent des familles de détenus de la prison civile de Messadine rassemblées devant l’hôpital Farhat Hached de Sousse. Elles réclament des éclaircissements aux autorités compétentes concernant un incendie survenu dans certaines unités de la prison, qui aurait provoqué des cas asphyxie voire des décès. Le Comité générale des prisons et de la rééducation dément catégoriquement ces informations.

Le communiqué officiel publié par ledit comité affirme ceci : «Le Comité général des prisons et de la rééducation dément catégoriquement les allégations circulant sur certaines pages de réseaux sociaux et sites Internet concernant le déclenchement d’un incendie dans l’une des unités pénitentiaires, qui aurait provoqué des cas d’asphyxie parmi les détenus ; elle confirme que ces informations sont totalement dénuées de fondement.

«Le Comité réaffirme par ailleurs que, dans le cadre d’une politique de prévention continue, elle met en œuvre un système intégré de sécurité et de prévention des risques. Ce système repose sur l’entretien périodique de diverses installations et équipements — notamment les groupes électrogènes — et garantit un approvisionnement continu en eau grâce à des réservoirs de réserve, afin de parer à toute interruption d’urgence des services d’eau ou d’électricité.

«Tout en exhortant le public à ne s’informer qu’auprès de sources officielles, le Comité général des prisons et de la rééducation se réserve le droit de prendre toutes les mesures légales nécessaires à l’encontre de quiconque diffuserait délibérément de fausses informations ou des rumeurs visant à semer la confusion ou à nuire à la réputation du système pénitentiaire et des institutions de l’État.»

Le journal La Presse, proche dugouvernement, a parlé, de son côté, de «deux détenus transférés au Centre hospitalo-universitaire Farhat Hached après avoir été victimes d’un malaise» et démenti «les informations faisant état d’un incendie dans l’établissement pénitentiaire».

I. B.