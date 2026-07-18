Coupures d’électricité à Tozeur | Avis aux utilisateurs de concentrateurs d’oxygène

La Direction régionale de la Santé à Tozeur appelle les patients sous concentrateurs d’oxygène à se rendre immédiatement aux urgences en cas de coupure de courant.

En raison des interruptions programmées de l’électricité susceptibles d’arrêter le fonctionnement de leurs appareils, les autorités sanitaires demandent aux malades de rejoindre l’hôpital le plus proche munis de leur propre équipement afin de garantir la continuité de leurs soins.

Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, elles peuvent contacter immédiatement la Protection civile pour assurer leur transfert sécurisé vers les services d’urgence.

La DRST réaffirme par ailleurs son engagement total pour la sécurité des citoyens et souhaite un prompt rétablissement à tous les malades.

Y. N.