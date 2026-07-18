Tunisie | Un pic à 42 °C annoncé pour cette nuit !

Pour cette nuit de fortes températures sont annoncées par l’Institut national de la météorologie (INM) qui prévoit également des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses persisteront sur les hauteurs ouest et localement sur le centr.

Avec un vent faible à modéré et une mer calme à peu agitée, la nuit sera particulièrement chaude en Tunisie avec des températures nocturnesallant jusqu’à 42 degrés.

Le thermomètre affichera en effet entre 30°C et 35°C sur les régions côtières et les hauteurs, entre 36°C et 40°C sur le reste du pays, et atteindra des pics de 42°C dans le sud-ouest.

Y. N.