Al-Soumoud | Nabil Chennoufi et deux autres membres du collectif maintenus en détention

Le juge d’instruction près le Pôle judiciaire financier a décidé de rejeter les demandes de libération déposées par trois membres du collectif de la flottille Al-Soumoud.

Dans un communiqué, le collectif indique qu’à l’issue de la séance d’audition de Nabil Chennoufi, le juge d’instruction a refusé sa mise en liberté, prolongeant ainsi sa détention à la prison de Mornaguia.

Parallèlement, les requêtes de libération formulées par le collectif d’avocats en faveur de Wael Nawar et Ghassen Henchiri ont également été rejetées par la justice, ajoute la même source.

Y. N.