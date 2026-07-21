Perturbation du trafic ferroviaire sur la ligne de la banlieue sud de Tunis (SNCFT)

La circulation des trains sur la ligne des banlieues sud de Tunis, reliant la gare de Tunis à celle de Erriadh, subit de fortes perturbations ce mardi 21 juillet 2026.

Selon un communiqué de la Société nationale des Chemins de fer tusiens (SNCFT), le trafic fonctionne actuellement sur une seule voie dans les deux sens.

Cette situation est due à une coupure d’électricité survenue à la gare de Borj Cédria, précise la SNCFT, ajoutant avoir enregistré la panne d’un train en provenance d’Erriadh et à destination de Tunis, et ce, au niveau de la gare d’Ezzahra cet après-midi à 16h10.

La SNCFT a présenté ses excuses à sa clientèle pour les désagréments occasionnés et compte sur la compréhension de tous les usagers.