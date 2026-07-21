Tunisie | 3 295 migrants irréguliers subsahariens rapatriés en six mois

Alors que la crise socio-économique provoquée par la forte présence des migrants irréguliers subsahariens en Tunisie ne cesse de s’intensifier, en l’absence de toute statistique officielle ou crédible sur ce phénomène, on annonce le rapatriement de 3 295 de ces migrants au cours du premier semestre 2026, dans le cadre du programme de retour volontaire assisté et de réintégration (AVRR), financé par des pays européens à travers l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon l’OIM, qui a communiqué ce chiffre, les principaux pays d’origine étaient la Guinée (26 %), la Côte d’Ivoire (19 %) et le Cameroun (9 %).

Entre le 1er janvier et le 30 juin, des retours volontaires vers 32 pays d’origine ont été organisés via 5 vols charters et 182 vols commerciaux. Les personnes aidées se répartissaient comme suit : 71 % d’hommes adultes, 18 % de femmes adultes, 6 % de garçons et 5 % de filles.

Depuis 2023, plus de 21 597 migrants ont bénéficié du programme AVRR pour «rentrer volontairement — dans le respect de leur dignité, de leur sécurité et de leurs droits — tout en favorisant leur réintégration durable au sein de leurs communautés d’origine dans 41 pays différents», grâce à 45 vols charters et 1 144 vols commerciaux.

Le programme de retour volontaire et de réintégration est mis en œuvre grâce à une étroite collaboration entre l’OIM Tunisie, les autorités tunisiennes, les partenaires nationaux concernés ainsi que les missions diplomatiques et consulaires des pays d’origine, avec le soutien de bailleurs de fonds : l’Union européenne, l’Autriche, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suisse et la Suède.

I. B.