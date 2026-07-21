Tunisie | La LTDH empêchée de visiter la prison de Messadine

La section de Sousse de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a condamné le nouveau refus opposé à sa délégation de visiter la prison civile de Messadine, à Sousse, affirmant sa volonté de faire valoir son droit d’exercer ses missions de suivi des conditions d’incarcération dans les pénitenciers, dans le respect des cadres réglementaires établis, rapporte Diwan FM.

Dans un communiqué, mardi 21 juillet 2026, l’organisation a expliqué que ce refus a été justifié par l’obligation d’obtenir une autorisation préalable du ministère de la Justice, rappelant qu’une telle condition ne figure pas dans le protocole d’accord régissant ces visites et que son imposition constitue une restriction injustifiée de l’action de la Ligue, ainsi qu’une violation tant de la lettre que de l’esprit dudit protocole.

Le communiqué a souligné que cette décision d’interdiction d’accès intervient alors que la section a reçu de nombreuses demandes de visite concernant des situations et des cas qualifiés de critiques au sein de l’établissement pénitentiaire.

I. B.