Tunisie | Nuages orageux et températures nocturnes élevées

​Des passages nuageux parfois denses et des cellules orageuses locales sont attendus cette nuit sur le nord et le centre, annonce l’Institut national de la météorologie

Des pluies éparses accompagneront les cellules orageuses avant de faire place à un temps partiellement nuageux sur la majorité des régions, précise la même source en annonçant également des rafales de vents au passage des nuages orageux.

Les températures varieront entre 30°C et 34°C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 35°C et 38°C dans le reste des régions.

Y. N.