Tunisie | Les restaurants évaluent leurs pertes suite aux coupures d’électricité

Les restaurateurs ont subi d’importantes pertes en raison des coupures répétées d’électricité survenues au cours des quinze derniers jours —à la suite d’une intense vague de chaleur—, a affirmé le président de la Chambre nationale des restaurateurs relevant de l’Utica, Islem Chaâbane, dans une déclaration à Mosaïque FM, lundi 27 juillet 2026, ajoutant que près de 70 % des restaurants ont été touchés, enregistrant des pertes au niveau de leurs stocks de denrées alimentaires et de leurs équipements.

Les restaurateurs ayant subi des dommages sont en train de rassembler les factures et les documents attestant de leurs pertes, a indiqué Islem Chaâbane, tout en exprimant, toutefois, son scepticisme quant à une éventuelle indemnisation par les autorités publiques.

Le responsable syndical a indiqué que le secteur traverse déjà une période difficile marquée notamment par le manque de main-d’œuvre et d’autres difficultés structurelles, et appelé l’État à mettre en place des mesures préventives permettant aux restaurateurs de s’équiper en générateurs, batteries et autres dispositifs de secours afin de protéger leur activité. M. Chaâbane a notamment proposé que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) fournisse des batteries à des prix abordables aux établissements concernés et a plaidé pour la suppression des taxes élevées sur l’importation des panneaux solaires.

Il a également préconisé l’organisation de formations destinées aux employés pour mieux faire face à ce type de risques, estimant que les pertes subies par les restaurateurs auront inévitablement un impact sur la qualité des services offerts aux consommateurs.

Par ailleurs, Islem Chaâbane a appelé à revoir le système des chèques-repas, qu’il juge responsable de pertes estimées à près de 5 millions de dinars par mois. Ces titres sont aujourd’hui utilisés pour effectuer des achats dans les grandes surfaces, alors qu’ils devraient être réservés exclusivement au paiement des repas dans les restaurants, a-t-il déploré, en proposant la création de chèques distincts pour les achats courants.

Pour sa part, Habib Ben Moussa, président de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT), a confirmé, le même jour et sur les ondes de la même radio, que les répercussions des coupures d’électricité intermittentes ont été très préjudiciables pour les acteurs du secteur.

Ces coupures dépassant 15 minutes ont suscité de vives plaintes de la part des touristes étrangers et locaux, ainsi que des Tunisiens résidant à l’étranger venus passer leurs vacances d’été, en raison du ralentissement et de la dégradation de la qualité du service qui en ont résulté dans ce contexte de températures caniculaires.

M. Ben Moussa a aussi confirmé la fermeture de plusieurs restaurants dans la région de Djerba — notamment en raison des perturbations causées par les coupures d’électricité — signalant que des plaintes et des doléances étaient parvenues de diverses zones touristiques, dont Djerba, Tozeur et Mahdia. Ces signalements indiquent qu’au moins 30 % des équipements des restaurants touristiques ont subi des pannes.

Une part importante des équipements — dont beaucoup sont désormais électroniques et dépendent principalement de l’électricité pour fonctionner, allant des appareils de cuisine aux téléviseurs — a été endommagée, a souligné Ben Moussa, ajoutant que la FTRT attend que cette vague de coupures électriques prenne fin avant d’évaluer les pertes qui en ont résulté.

I. B.