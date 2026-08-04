Des blessés dans le renversement d’un bus de voyageurs sur l’autoroute à Kalaa

Un bus en provenance du sud tunisien et faisant route vers Tunis est sorti de sa trajectoire avant de se renverser au niveau de l’autoroute reliant Kalaa Seghira à Kalaa Kebira.

L’accident s’est produit dans l’après-midi de ce mardi 4 août 2026 et selon une source citée par Jawhara FM, les unités de la Protection civile se sont rapidement dépêchées sur les lieux pour porter secours à près de 20 passagers blessées, qui ont été prise en charge et évacués vers les établissements hospitaliers de la région.

Les circonstances exactes de cet accident sont encore méconnues et restent à préciser par les autorités compétentes suite à une enquête ouverte ce jour.

On notera que le bus transportait des passagers qui rentraient d’une excursion à Ben Guerdane et qui rentraient à Tunis.

Y. N.