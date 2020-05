Don de 49.000 DT des employés de la GIZ pour la lutte contre le Covid-19 en Tunisie

Partagez 0 Partages

Les employés de l’agence de coopération allemande pour le développement (GIZ) ont lancé, sous le slogan «Côte à côte», une campagne de dons pour lutter contre la crise sanitaire du Covid-19 en Tunisie. La campagne de soutien privé recueille plus de 49.000 dinars tunisiens (DT) pour le Fonds national 1818, le Croissant rouge tunisien et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

Touchés par les défis sans précédents de la crise du Covid-19 en Tunisie, les employés de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ont collecté une somme de plus de 49.000 DT dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds auprès des collègues, de leurs réseaux, de leurs amis et de leurs familles pour soutenir des organisations tunisiennes dans la lutte contre le Covid-19.

Le montant du don a été partagé à parts égales entre les trois organisations : le Fonds national 1818, le Croissant rouge tunisien et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

«Dans des moments comme celui-ci, ce qui compte le plus est la solidarité ! Nous, les employés de la GIZ en Tunisie, aimerions aider – et assurer un appui rapide sur place», ont exprimé les plus de 400 experts dans leur appel aux dons privés.

De plus, plusieurs employés de la GIZ se sont personnellement impliqués dans plusieurs projets d’aide au cours des dernières semaines afin d’atténuer les conséquences de la crise du Corona en Tunisie.

La GIZ et la Tunisie : 50 ans de coopération

«La campagne de collecte de fonds montre le profond attachement à la Tunisie des collaborateurs de la GIZ, qui fête cette année ses 50 ans en Tunisie», explique Manfred Horr, directeur résident.

Pour soutenir la lutte contre les répercussions sociales et économiques de la crise sanitaire du Covid-19 en Tunisie, le gouvernement allemand, à travers la coopération tuniso- allemande, a pris un engagement financier important dans plusieurs secteurs, dont plus de 6 millions d’euros dans le cadre des projets de coopération technique de la GIZ.

«Lorsque la crise a éclaté, nous avons immédiatement commencé à développer et à adapter des programmes pour le compte de nos mandataires du gouvernement fédéral allemand et au niveau de l’Union européenne (UE) afin de réagir efficacement», a déclaré Manfred Horr, décrivant l’orientation actuelle du travail de la GIZ : «Avec nos projets en cours, nous voulons apporter une contribution rapide et en même temps durable et travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien, le secteur privé et de nombreuses forces de la société civile à tous les niveaux.»

Source : communiqué.