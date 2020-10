Egalité des genres et commerce inclusif : La Tunisie peut mieux faire

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) organise un webinaire interactif sur «l’égalité des genres et les commerces inclusifs» en Tunisie ce mercredi 7 octobre 2020, de 10h00 à 12h00, via la plateforme Zoom.

Le thème de ce webinaire, organisé en partenariat avec Business Call To Action (BCTA) et Oxfam, est d’une grande actualité en Tunisie, où la contribution des femmes à la vie active reste assez faible, malgré l’évolution des législations favorable aux femmes. Le poids des charges domestique et familiales empêchant beaucoup de femmes d’envisager une activité hors du foyer.

L’entreprise peut soutenir les femmes à faire face aux nombreux défis auxquels elles sont confrontées, notamment dans les opérations et les chaînes d’approvisionnement, en les aidant à trouver l’équilibre entre leur emploi rémunéré et leurs responsabilités en termes de soins et travaux domestiques non rémunérés. Un tel soutien peut améliorer la productivité et réduire les taux d’absentéisme et la rotation du personnel.

L’objectif de ce webinaire est de discuter les principaux défis et opportunités en matière d’égalité des genres au sein des entreprises tunisiennes et l’intérêt pour celles-ci d’avoir une optique, une vision et une approche genre.

Le partenariat PNUD et BCTA en Tunisie repose sur trois axes d’intervention principaux : sensibiliser et outiller le secteur privé pour leur contribution au développement durable grâce aux entreprises inclusives ; faciliter le dialogue public-privé et les relations entre les entreprises et partenaires du développement durable; et appuyer techniquement et stratégiquement les commerces inclusifs existants et futurs pour un impact collectif, mesurable et durable.

Ces trois partenaires continueront à lancer une série de webinaires visant à mettre en avant les pratiques, connaissances et moyens pour soutenir le secteur privé dans sa contribution au développement durable à travers des commerces inclusifs.

Un second webinaire aura lieu le 14 octobre courant sur «l’inclusion des femmes à faibles revenus dans la chaîne d’approvisionnement».

