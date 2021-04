Coronavirus : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie, au 26e jour

Partagez 0 Partages

Depuis le 13 mars dernier, 112.254 personnes (professionnels de la santé et personnes âgées de +de 75 ans) ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué publié ce jeudi 8 avril 2021.

La même source précise que 9494 personnes ont été vaccinées hier, dont 1627 qui ont pu recevoir la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus, portant le nombre de ceux ayant pu recevoir les deux doses à 3988.

Au jeudi 8 avril, on compte 992272 personnes enregistrées sur la plateforme Evax, sachant que ce nombre est en dessous des attentes du ministère de la Santé, qui rappelle l’importance de se faire vacciner et appelle les citoyens à s’inscrire à la campagne de vaccination, d’autant que la situation sanitaire en Tunisie est dite dangereuse, marquée par une hausse des indicateurs liés au coronavirus .

A la lumière de cette situation, il a été décidé de renforcer les mesures, notamment par l’instauration d’un couvre-feu de 19h à 5h, l’interdiction des manifestations et des rassemblement et la suspension des souks hebdomadaires, ainsi que l’obligation pour les voyageurs arrivant en Tunisie, à se conformer à 5 jours d’auto-quarantaine.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Y. N.