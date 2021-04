Coronavirus : Point sur la vaccination en Tunisie

Partagez 0 Partages

Mechichi recevant ce vendredi la 1ère dose du vaccin

Au 41e jour de la campagne de vaccination en Tunisie, 225.834 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, et ce, dans les 38 centres dédiés.

C’est ce qu’indique le ministère de la Santé, dans un communiqué publié ce vendredi 23 avril 2021, en précisant que 14525 personnes ont été vaccinées hier, dont 2841 qui ont pu recevoir la deuxième dose du vaccin, portant le nombre total des Tunisiens ayant reçu les deux doses à 54056.

A ce jour, on compte 1.263.942 inscriptions sur la plateforme Evax, et le ministère de la Santé appelle les citoyens à s’inscrire en masse pour se faire vacciner et ce afin de pouvoir mieux faire face à la pandémie, sachant que la situation sanitaire s’est dégradée, notamment suite à l’apparition du variant britannique en mars dernier, désormais présent dans toutes les régions du pays.

On notera que le chef du gouvernement, Hichem Mechichi (47 ans), a reçu, aujourd’hui, la première dose de vaccin au centre de vaccination de l’Ariana, alors que le 16 avril dernier, le président de l’Assemblée et chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi (79 ans), a reçu la deuxième dose.

Y. N.