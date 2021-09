Tunisie : Menacés d’être expulsés de chez eux, Noureddine et Nejia Ouerghi reçus par le ministre des Affaires culturelles

Face aux dégâts causés par la pandémie du Coronavirus et l’inefficacité du ministère des Affaires culturelles à améliorer le statut de l’artiste, de plus en plus d’artistes tunisiens se retrouvent dans une situation précaire, à l’instar du couple d’artistes Noureddine et Néjia Ouerghi qui risquent d’être expulsés de leur foyer.

La précarité n’épargne pas les artistes en Tunisie, loin de là, car la pandémie du Coronavirus (Covid-19) qui a mis le monde de la culture à l’arrêt depuis plus d’un an et demi a mis beaucoup d’artistes (toutes disciplines confondues) dans une grande difficulté économique.

La plupart des artistes, notamment ceux qui travaillent dans le monde du spectacle vivant, ont des revenus intermittents. La crise sanitaire en Tunisie qui a éclaté au mois de mars 2020 suite à la propagation du Coronavirus a causé la suspension de l’ensemble des festivals et événements culturels, ainsi que la fermeture des lieux de spectacles. Résultat : plasticiens, musiciens, hommes de théâtre… sont en détresse économique.

Dix ans après la révolution de la dignité, le chômage n’épargne pas les artistes et les intellectuels. Le metteur en scène Noureddine Ouergui et son épouse l’actrice Néjia Ouergui sont menacés d’être mis à la porte par la force publique, c’est ce qu’a révélé leur fils Nadhem Ouergui il y a quelques jours sur son compte Facebook. Les différents acteurs de la scène culturelle et artistique ont exprimé leur soutien au couple d’artistes mais aussi leur indignation face à cette situation devenue insupportable pour le secteur culturel en Tunisie.

Le ministre des Affaires culturelles par intérim Habib Ammar a reçu hier, lundi 20 septembre, le couple d’artistes pour « être à l’écoute de leurs préoccupations et suivre leur situation sociale », lit-on dans le communiqué du ministère qui, jusque-là a manqué à son devoir de trouver des aides efficaces aux artistes et pour améliorer leur statut.

Fawz Benali