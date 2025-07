Drôle de retour à Djerba | Où sont passés les douaniers et les banques ?

L’auteure de ce post Facebook publié le 16 juillet 2025 est une Tunisienne qui débarque à Djerba «la douce» pour des vacances. A l’aéroport international de Djerba-Zarzis, le premier contact avec l’«île de rêve» n’a certes pas viré au cauchemar, mais les choses ne se sont pas passées sans anicroches, ce qui a de quoi susciter des interrogations. Est-ce vraiment ainsi que l’on va réussir une saison touristique dont attend monts et merveilles ? (Ph. Aéroport de Djerba-Zarzis, photo d’archives) .

Raja Snoussi *

Débarquer à Djerba, en principe, c’est super ! C’est sans compter avec les désagréments rencontrés lors de l’arrivée. Deux points m’ont interpellée. Je vais essayer d’en parler en gardant mon sang-froid.

Après un vol nickel, via Nouvelair : ponctualité, accueil agréable, etc., les voyageurs applaudissent. Traduisez : on est arrivés sains et saufs sur le sol tunisien, El-hamdoulillah!

A nous Djerba ! L’île des rêves, ses plages de sable fin, sa brise légère, sa douceur, son cachet si particulier, sa quiétude…

Nous voici donc dans le fameux hall pour passer la douane. Un monde fou ! Des familles avec enfants, des personnes âgées, des touristes pour qui chaque minute compte…

Au niveau du poste de contrôle, sur douze guichets, quatre seulement sont opérationnels !

Une attente interminable. Des gosses qui se roulent par terre, leurs parents excédés ! Des vacanciers, blonds aux yeux bleus, qui regardent leurs montres, visiblement très énervés. Des personnes âgées au bord de la syncope ! Et bien sûr, personne n’ose parler ou réclamer…

Les regards échangés en disent long sur cet accueil révoltant. Surtout en pleine haute saison touristique !

Une dame, derrière moi avait trois jeunes ados, eh bien, elle les a «dispatchés» sur les trois files, dans l’espoir de passer plus rapidement. Un quart d’heure… une demie heure… plus d’une heure à attendre, bêtement. Le pire, c’est que lorsqu’on regarde les murs, on constate la même pub pour le Sommet de la Francophonie de 2022 ! Diable ! N’a-t-on plus d’artistes et de créateurs pour décorer notre aéroport ?

Bon, une fois «l’épreuve de feu» passée, nous voilà dans le hall de la sortie… Allons charger notre GSM et faire le change. Tiens, où sont donc passées les banques ? Fermées ! Closed ! Cerrado ! Msakrin !

Que s’est-il passé ? La guerre ou un krach boursier ?

Même pas. Tout simplement, le loyer de ces banques a été augmenté, alors elles ont mis la clé sous le paillasson ! Du coup, il faut aller à la Poste pour faire le change.

Excédée par l’attente, je ne voulais pas me taper une autre attente interminable devant le guichet de la Poste. J’ai dû racler le fond de mon porte-monnaie tunisien où il y avait quelques dinars, juste de quoi payer la recharge et le taxi.

Ouf ! Enfin ! Me voici chez moi. Demain sera un autre jour pour aller dans une banque à Midoun…

Je me suis juste demandée comment notre tourisme pouvait avancer avec de telles béquilles.

Pour me consoler, je me suis dit que si je continue à venir à Djerba, à la valoriser, malgré certains inconvénients, c’est parce je l’aime beaucoup et même passionnément…

* Citoyenne.