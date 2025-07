Addict Ameba à Hammamet | Musique en mouvement

Le 23 juillet 2025, le Centre culturel international de Hammamet (CCIH) accueillera un concert d’Addict Ameba, l’un des collectifs les plus originaux de la scène musicale italienne contemporaine. Vidéo.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du cycle Shluq – Musica in Movimento (Musique en mouvement), promu par l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi (IICT), en collaboration avec Chullu, une agence créative opérant entre Milan et Modica.

Fondé dans le quartier milanais de Casoretto, Addict Ameba est un ensemble de dix membres mêlant afrobeat, éthio-jazz, rock psychédélique et sonorités latines. Leur premier album, ‘‘Panamor’’ (2020, Black Sweat Records), enregistré au studio historique Il Guscio, a marqué le début d’un parcours musical riche en influences. Avec ‘‘Caosmosi’’ (La Tempesta, 2024), le groupe a conquis la critique et a été nommé parmi les meilleurs albums italiens de l’année. Le deuxième album est issu de collaborations avec Josua Idehen et Rabii Brahim, acteur et chanteur tunisien, cofondateur de Milano Mediterranea avec Anna Serlenga.

Le festival Shluq, qui se tient de mai à octobre 2025, propose un voyage musical entre l’Italie et la Tunisie, entre innovation et mémoire. Son nom évoque le sirocco, un vent chaud qui souffle du Sahara vers l’Europe, symbole idéal d’un mouvement culturel unissant les deux rives de la Méditerranée.

Le concert d’Addict Ameba s’inscrit dans ce voyage comme un moment de dialogue artistique et sonore entre cultures, territoires et langues, écrit l’IIC de Tunis.

Vidéo.