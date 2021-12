Tunisie – Scénarios verts : Le cinéma pour éveiller la conscience écologique

Tweet Share Messenger

Eveiller les consciences sur les questions environnementales à travers le cinéma est l’objectif du projet tuniso-européen Scénarios Verts. Une initiative de l’association Kaif pour permettre à de jeunes amateurs de cinéma de réaliser un court-métrage autour du thème de l’écologie.

Scénarios verts est un projet de renforcement des capacités des jeunes en audiovisuel pour promouvoir la conscience écologique. Plusieurs initiatives de sensibilisation sur les conséquences du réchauffement climatiques sont en train de voir le jour dans le monde du 7e art qui reste l’un des meilleurs moyens de sensibilisation pour le grand public, à l’instar du Festival du Film environnemental Envirofest qui se tient depuis quelques années en Tunisie.

Faisant partie du programme J-Med et soutenu par le gouvernement de la principauté de Monaco et par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères avec l’appui d’Illis et en partenariat avec la FTCA et l’Association italienne Centro di Creazione e Cultura, « Scénarios verts » est une initiative de l’association culturelle Kaif qui s’adresse à travers ce projet aux jeunes cinéastes amateurs et leur propose un programme de formation aux ABC du cinéma qui leur permettra d’écrire un scénario et de réaliser un court-métrage autour du thème de l’environnement.

Avec un soutien financier de 15 mille euros, le projet se poursuivra jusqu’à l’été 2022 pour s’associer à la prochaine édition du Festival international du Film amateur de Kelibia (FIFAK).

F.B