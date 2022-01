Eric Zemmour et les musulmans de France : les extrémistes ne passeront pas !

Eric Zemmour, qui s’est invité dans la campagne présidentielle en France, est un aventurier et un irresponsable qui n’en a que faire de la pérennité de la France. Ce Don Quichotte de l’extrême-droite maurrassienne, raciste, antisémite, néo-nazie et pétainiste ne pourra pas faire des Français musulmans les Juifs de l’Allemagne nazie et de la France de Vichy.

Par Salem Ben Ammar *

Les musulmans de France sont des citoyens français de plein droit. Ils ont payé un lourd tribut au prix de leur vie en 14-18 et 39-45. Même leurs expulsés, qui font l’objet d’obligations de quitter le territoire national, sont inexpulsables.

Ils sont certainement plus de 10 millions, majoritaires dans les cités et certains départements tel que le 9-3. Ils ont la force de la jeunesse et la vitalité démographique pour eux. Il ne faut pas rêver de Reconquista. Il fallait y penser dans les années 60 avec les premiers flux migratoires pour servir de chair à canon pour les secteurs du bâtiment et de l’automobile. Exposés au plomb et à l’amiante. Abimés et broyés qui n’arrivent jamais à l’âge de retraite.

Ils ont longtemps trimé pour le confort et le bien-être des Français

On a voté la loi Veil en 1973 et le lendemain on a ouvert les robinets au regroupement familial. Ils ne sont pas venus d’eux-mêmes; on a été les chercher chez eux pour le confort et le bien-être des populations locales.

Voilà qu’un triste individu qui se proclame berbère algérien de Constantine, qui porte le patronyme de Zemmour, un nom de famille qui s’est illustré dans les milieux du banditisme à Paris au lendemain de la seconde guerre mondiale, promet en 2014 déjà de déporter les 5 millions de musulmans de France.

Ce qui était une immigration de travail à l’époque de de Gaulle est devenu dans les années 70 une immigration de peuplement avec Chirac et Giscard.

La France, bien contente d’importer massivement à bon compte ces travailleurs et leurs familles, en fait aujourd’hui les boucs émissaires de ses maux.

Les conflits religieux ne seront bénéfiques qu’aux extrémistes de tous bords

Les Français musulmans ne sont certainement pas les Juifs de l’Allemagne nazie et de la France de Vichy mais le sort que veut leur réserver le Don Quichotte de l’extrême-droite maurrassienne, raciste, antisémite, néo-nazie et pétainiste semble emprunter la même voie. Ils font partie du tissu national français et aucune force militaire et politique ne va pas pouvoir les déroger à moins d’une guerre de purification religieuse.

Mais on n’est pas en 1492 et l’Espagne n’avait pas 50 millions de musulmans à ses frontières et une Turquie impatience de voir la France basculer dans une guerre de religion qu’elle pourra mener à la tête de près de 2 milliards de musulmans dans le monde avec l’appui des Russes, des Iraniens et des Chinois et dans l’indifférence des Allemands et des Américains. La Reconquista serait la fin de la France en tant qu’Etat-nation et sa dissolution dans l’oumma islamique.

Eric Zemmour pourra toujours compter sur les appuis de ses amis populistes européens. Mais l’heure est grave et tout conflit armé serait bénéfique pour les extrémistes de tous bords. D’autant que certains d’entre eux sont rodés aux guérillas urbaines et aux attentats suicide.

Zemmour est un aventurier et un irresponsable qui n’en a que faire de la pérennité de la France.

* Chercheur en science politique et anthropologie sociale.