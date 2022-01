CAN 2022 : malgré un début difficile, la Tunisie garde ses chances

Malgré sa défaite face au Mali, la Tunisie garde ses chances en cette CAN 2022.

L’équipe nationale de Tunisie a fait son entrée à la Coupe d’Afrique des Nations le 12 janvier 2022 par une défaite (0-1) face à la sélection du Mali dans des circonstances très houleuses à cause d’un arbitrage scandaleux. Sur le papier, elle part largement favorite dans le groupe F face au Mali, la Mauritanie et la Gambie. Mais ses préparatifs ont été toutefois assez difficiles. D’où son premier match pour le moins pâle avec un pénalty raté par son capitaine Wahbi Khazri.

Lors de la campagne de qualification pour cette édition camerounaise, les Aigles de Carthage ont disputé 6 rencontres. Ils profitent ainsi d’un bon classement, car sur les 6 matchs, ils n’en ont perdu aucun. En outre, ils ont pris 16 points sur les 19 possibles. Ils ont filé ainsi vers une 20e participation consécutive à cette prestigieuse compétition africaine, un record. Ce palmarès qualifie l’équipe tunisienne parmi les 10 pays ayant le plus participé à la CAN, détrônant l’Égypte.

Une équipe parmi les plus qualifiés à CAN

Pour rappel, au cours de ses précédentes participations, la Tunisie a été sacrée championne en 2004. Malgré son premier match perdu, il ne faudra donc pas perdre de vue cette équipe pour les paris sportifs de cette CAN 2022. Même si son calendrier de préparation a connu un chamboulement. L’unique match amical, initialement prévu vendredi 7 janvier dernier contre la Sierra-Leone en terre camerounaise, n’a finalement pas eu lieu. Comme leur homologue tunisien, l’effectif sierra-léonais est également fortement réduit à l’heure d’aborder le match de préparation, ce qui a rendu la rencontre impossible. Ainsi, en lieu et place de ce rendez-vous manqué, la sélection tunisienne a opté pour une partie entre ses propres joueurs.

En revanche, pour avoir l’effectif nécessaire, le sélectionneur national a fait appel, aux côtés des cadres de la sélection, notamment ceux évoluant eu Europe, à des internationaux évoluant dans le championnat national et qui avaient figuré dans la sélection olympique.

Une sélection performante malgré tout

L’équipe nationale tunisienne demeure donc compétitive. Son armada offensive sera sa principale force, conduite par le duo d’attaquant évoluant en Ligue 1 française. Il s’agit notamment du Stéphanois Whabi Khazri et du Troyen Yoann Touzghar.

Le sélectionneur Mondher Kebaier a également concocté une liste de joueurs de confiance tant en défense qu’au milieu. Son ambition a été de former une équipe équilibrée et compétitive durant la Coupe d’Afrique des Nations. En défense par exemple, en plus des 4 gardiens de but, il a fait appel à 10 internationaux. Ces derniers sont issus de différents championnats nationaux en Europe et sur le continent, et avec des profils très variés.

Sur le papier, l’équipe ne manque pas d’atouts et pourrait même figurer dans le dernier carré d’as, et pourquoi pas arriver en finale de la CAN 2022 comme elle a réussi à terminer seconde, il y a quelques semaines, après l’Algérie, à la dernière Coupe arabe des nations au Qatar.