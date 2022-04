Tunisie : Sami Fehri accusé d’avoir volé l’histoire et le scénario du feuilleton «Baraa»

Le journaliste et réalisateur tunisien Sami Fehri a-t-il volé l’histoire et le scénario de son nouveau feuilleton ramadanesque, Baraa ? C’est en tout cas ce qu’affirme la jeune Rabeb Mansouri, qui a assuré hier, lundi 4 avril 2022, à travers un post Facebook, être la vraie auteure et scénariste de la série télévisée.

Pour rappel, dans le générique du feuilleton, c’est le nom de son réalisateur Sami Fehri qui apparaît en tant qu’auteur de l’histoire et du dialogue et en tant que scénariste.

Rabeb Mansouri

Rabeb Mansouri a, par ailleurs, partagé, un document affirmant qu’un texte a été écrit et intitulé Baraa dont les droits d’auteurs ont été inscrits à l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins (OTDAV) il y a à peu près deux ans, le 19 avril 2019.

Elle accuse donc le réalisateur de lui avoir volé son œuvre et de l’avoir modifiée sans son approbation et sans signer un contrat avec elle.

Le document qu’elle a diffusé ne prouve évidemment rien hormis le fait que les intitulés sont les mêmes. Mais il semble peu probable que la jeune femme ait inventé toute cette histoire. Affaire à suivre…

