Tunisie : Ennahdha appelle ses partisans à participer à la manifestation du collectif «Citoyens contre le coup d’Etat»

Le parti islamiste Ennahdha a appelé ses partisans à participer à la manifestation organisée par le collectif «Citoyens contre le coup d’Etat», prévue pour le dimanche 15 mai 2022, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Cette manifestation à laquelle prendront également part les membres du Front de salut national dirigé par Ahmed Nejib Chebbi, vise à protester contre toutes les mesures prises par le président de la république Kaïs Saïed depuis le 25 juillet 2021.

Les opposants du président, qu’ils accusent d’avoir porté atteintes aux droits et aux libertés et d’avoir pris des décisions contraires aux bases de la constitution et de la démocratie appellent à mettre fin ce qu’ils qualifient de Coup d’État.

Ils proposant ensuite de charger le Front du Salut national dirigé par Nejib Chebbi, soutenu par les dirigeants d’Ennahdha, Al-Karama ou encore Qalb Tounes de trouver les solutions adéquates pour sortir la Tunisie de la crise.

Y. N.