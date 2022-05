Tunisie : Grève régionale de cinq jours dans les boulangeries à Tozeur

Les propriétaires de boulangeries du gouvernorat de Tozeur ont décidé, à l’issue de leur réunion tenue ce jeudi, 19 mai 2022, au siège de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, d’entamer une grève régionale d’une durée de 5 jours, à compter du 23 mai.

La grève a été expliquée par le non-paiement de leurs droits financiers par le ministère du Commerce depuis plus d’un an. Ce qui a affecté négativement leur engagement auprès de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ainsi que leur capacité de payer les les travailleurs et les fournisseurs.

C. B. Y.