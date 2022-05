Tunisie : « L’Isie n’est soumise à aucune influence extérieure», assure Sami Ben Slama

Sami Ben Slama, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), dont la composition a été récemment revue par le président de la république Kaïs Saïed, nie l’existence de tout conflit sur de la présidence de cette instance.

Dans son intervention lors des délibérations du conseil de l’Isie, aujourd’hui, vendredi 20 mai 2022, dont la vidéo a été diffusée sur la page Facebook de l’instance, Sami Ben Slama a affirmé qu’il n’y a pas de conflit sur les positions, notant que la différence tourne autour des orientations, des options et des idées.

Quelqu’un voit-il vraiment la différence ?

Cherchant visiblement à dissiper l’impression de divisions et de divergences entre les membres du conseil, laissée par la diffusion des travaux du précédent conseil, qui a été marqué par un clash opposant Sami Ben Slam au président de l’Isie, Farouk Bouasker, sur l’ingérence de l’administration dans les travaux du conseil, Sami Ben Slama a souligné que l’intérêt national est au-dessus de toute considération, et lorsque cet intérêt nécessite un accord, les membres du conseil suivent la voie de l’accord.

On est donc censé être rassurés, mais le sommes-nous vraiment ?

«Nous sommes vraiment indépendants et ne sommes soumis à aucune influence extérieure», a souligné M. Ben Slama, en s’adressant aux Tunisiens, lesquels, rappelons-le, seront convoqués à prendre part, le 25 juillet prochain, à un référendum sur les réformes politiques organisé à l’initiative du président de la république, Kaïs Saïed.

Or, ce dernier, qui accapare tous les pouvoirs depuis la proclamation des «mesures exceptionnelles», le 25 juillet dernier, n’a encore rien dit à propos du référendum et des conditions de son déroulement. Il n’a pas précisé non plus si un nouveau code électoral va être promulgué, entre-temps, par décret présidentiel. Si un seuil minimum de réponses positives va être exigé. Et si, en cas de réponse négative, le président va être amené à présenter sa démission!!!

M. Ben Slama et ses collègues de l’Isie, dont l’indépendance et le patriotisme ne font aucun doute, en savent-ils un peu plus que nous à propos de tous ces sujets ?

Imed Bahri

