Tunisie : Ennahdha réitère son rejet du dialogue national et «salue la position responsable de ceux qui ont refusé d’y participer»

Le parti islamiste Ennahdha s’est à nouveau exprimé sur le dialogue national organisé par le président de la république, en réitérant son opposition à cette initiative qu’il estime «parachutée illusoire et basée sur l’exclusion«, et en affirmant, encore une fois, qu’elle est vouée à l’échec.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 26 mai 2022, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le parti de Ghannouchi a de nouveau condamné «le pouvoir putschiste», et «son insistance à cibler la révolution et à vouloir porter atteinte aux acquis démocratiques et démanteler les institutions de l’Etat».

Ennahdha a de ce fait salué «la position responsable des parties ayant refusé de participer au dialogue national, dont les résultats sont connus d’avance» en estimant que cette initiative est «une fuite en avant qui ne fera que renforcer la crise», et en réaffirmant cependant «sa confiance dans la capacité des Tunisiens à surmonter cette crise et à résister aux choix populistes et improvisés», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.