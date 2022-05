Abderrazak Kilani condamné à un mois avec sursis : Six anciens bâtonniers intentent un recours en appel

Six anciens bâtonniers ont intenté un recours en appel contre le jugement émis par le tribunal militaire permanent de Tunis, le 19 mai 2022, contre leur confrère Abderrazak Kilani, condamné à un mois de prison avec sursis, pour «outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions».

C’est ce qu’indique une note diffusée par l’ancien bâtonnier Kilani, où ses collègues Abdelwaheb Behi, Bechir Essid, Abdessatar Ben Moussa, Chawki Tabib, Fadhel Mahfoudh, et Ameur Mehrezi, annoncent avoir intenté un recours en appel contre le jugement, en date du jeudi 26 mai.

«Il s’agit d’une violation de l’immunité de l’avocat, pendant l’accomplissement de son devoir professionnel», lit-on dans la dite note.

Rappelons que le verdict a été rendu après le procès du 12 mai relatif à l’affaire N°69445, et ce, pour «outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions», sachant que l’affaire remonte à mars dernier, lorsque Me Kilani, assurait la défense du dirigeant du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, qui était alors en résidence surveillée pour soupçons dans une affaire terroriste.

Abderrazak Kilani a fait l’objet de poursuites après une altercation avec des agents sécuritaires, qui assuraient la garde de son client à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte. Il avait été placé en détention, après un émis un mandat de dépôt émis par le juge d’instruction militaire avant d’être libéré après 20 jours de détention.

Rappelons que Me Kilani avait bénéficié du soutien des partis islamistes Ennahdha et Al-Karama ou encore Qalb Tounes, ainsi que de nombreux politiciens à l’instar de Moncef Marzouki, Mohamed Abbou, Nejib Chebbi, entre autres opposants du président de la républiques, qui ont qualifié le procès «de règlement de compte politique».

Y. N.