Projection du film «Des hommes» de Lucas Belvaux, samedi 4 juin, à la Cinémathèque Tunisienne

Le film français «Des hommes» de Lucas Belvaux, sorti en 2020 et qui raconte la guerre d’Algérie, ses traces et ses séquelles, sera projeté samedi 4 juin 2022 à 18h30,à la salle Tahar Chériaa à la Cinémathèque Tunisienne, annonce la Cité de la Culture de Tunis.

«Des hommes», film inspiré du roman de Laurent Mauvignier (2009) et mettant en scène notamment Gérard Depardieu, Catherie Frot et Jean-Pierre Darroussin, avait été sélectionné en compétition officielle à Cannes 2020 et a reçu le label du Festival.

Synopsis : «Ils ont été appelés en Algérie au moment des » événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire en hiver, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.».

