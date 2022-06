Tunisie : Ennahdha appelle ses partisans à participer à la marche du Front de Salut national

Le parti islamiste Ennahdha a annoncé sa participation à la marche organisée, dimanche 19 juin 2022 à Tunis, par le Front de Salut national, tout en appelant ses partisans à y prendre part «pour défendre les valeurs de la liberté et les acquis démocratiques du peuple tunisien».

Dans un communiqué publié, ce jeudi 16 juin 2022, le parti de Ghannouchi affirme que la marche prévue dimanche prochain à 10h, vise également à «faire face aux dangers du pouvoir putschiste du 25-Juillet», tout en réaffirmant sont opposition au dialogue national organisé par le président de la république.

Ennahdha, qui estime que le dialogue est «fictif» et que le référendum est «frauduleux», et ayant pour but «d’imposer la volonté individuelle sur la volonté nationale», a aussi appelé à manifester «pour défendre l’indépendance de la justice, des organisations nationales, et les libertés…»

Rappelons que le FSN, in initié par Ahmed Nejib Chebbi est soutenu par les partis opposés au président de la république et les mesures qu’il a décidées depuis le 25 juillet dernier, à l’instar d’Ennahdha, Al-Karama, Qalb Tounes ou encore la coalition «Citoyens contre le coup d’Etat», dirigée par Jawher Ben Mbarek et Habib Bouajila.

Y. N.