Tunisie : La présidente du PDL Abir Moussi exprime son soutien à l’UGTT

La présidente du parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a exprimé, lors de la marche effectuée ce samedi 18 juin 2022, par son parti à Tunis, son soutien à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), tout en «rappelant les liens historiques entre les destouriens et les syndicalistes».

Les partisans du PDL ont afflué en masse à Bab Souika, ce samedi, à Tunis pour participer à la marche de protestation organisée jusqu’à la place de la Kasbah par le parti d’Abir Moussi, dans le but de «défendre l’Etat et les droits et pour exprimer leur refus de la politique du président de la république et du gouvernement».

Abir Moussi, qui a tenu un discours à cette occasion, a d’ailleurs appelé le gouvernement à démissionner, estimant que celui-ci est en échec total, notamment en ce qui concerne les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et que ses programmes «sont fictifs et ne permettront pas de sortir la Tunisie de la crise».

La présidente du PDL a de ce fait appelé le gouvernement à démissionner et à la mise en place de législatives anticipées afin de rétablir le processus démocratique, sous les applaudissements des partisans, qui ont scandé des «dégages», des slogans hostiles au gouvernement Bouden et en lançant, en s’adressant à Abir Moussi : «Le peuple est avec toi présidente»

D’autre part, Abir Moussi a exprimé son soutien total à la centrale syndicale en dénonçant, ce qu’elle qualifie de «campagnes de diabolisation» qu’elle incombe aux partisans du président de la république, tout en affirmant et qu’elle souhaite le soutien, pour gouverner, de l’UGTT, «quand son parti sera au pouvoir», dit-elle, et en appelant de ce fait à «resserrer les rangs autour de l’organisation»

A l’occasion de cette marche, la présidente du PDL a également réaffirmé son opposition au référendum, : «L’unique objectif du référendum est de falsifier la volonté du peuple pour chercher une légitimité au projet personnel du président», a-t-elle encore indiqué.

Pour conclure, Moussi indique que le bureau politique du PDL prévoir de se réunir et «qu’une surprise sera annoncée, d’ici sous peu…».

Y. N.