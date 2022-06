Tunisie : Trois magistrats révoqués annoncent leur entrée en grève de la faim

Trois juges parmi les 57 révoqués par le président de la république viennent d’annoncer leur entrée en grève de la faim, ce mercredi 22 juin 2022.

Il s’agit de Ramzi Bahria, Mohamed Taher Kanzari et Hammadi Rahmani qui ont affirmé dans un note que cette grève de la faim est observée afin de réclamer l’annulation du décret-loi n°35 amendant certains articles du Conseil supérieur provisoire de la magistrature et du décret 516 relatif à la révocation de 57 juges par le chef de l’Etat Kaïs Saïed.

Ramzi Bahria, Mohamed Taher Kanzari et Hamadi Rahmani indiquent aussi que la grève de la faim vise également à dénoncer «une ingérence de l’exécutif dans le travail du pouvoir judiciaire» et demandent de ce fait, «une vraie indépendance de la justice», sachant que les magistrats sont en grève, pour les mêmes raisons, et ce, pour la 3e semaine consécutive.

Rappelons que le 1er juin courant, le président de la république, avait décidé de révoqué 57 juges, liés à des affaires de corruption, de contrebande, de dissimulation de dossiers, de trafic… entre autres abus, cités pat le chef de l’Etat au cours d’une conseil des ministres.

Y. N.