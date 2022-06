Le Festival international de Hammamet annonce la date de sa 56e édition

Après deux éditions reportées à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le Festival international de Hammamet annonce son grand retour cet été. Le comité directeur du festival vient de dévoiler la date et l’affiche officielle de la 56e édition.

Après trois ans d’absence, le Théâtre plein-air de Hammamet accueillera de nouveau le Festival international de Hammamet qui aura lieu du 13 juillet au 19 août, le doyen des festivals en Tunisie avec le Festival international de Carthage.

« Cette édition présente une panoplie d’arts vivants, elle fusionne théâtre, musique, chorégraphie et spectacles du monde. Multidisciplinaire et riche culturellement, le programme est inclusif, diversifié et varié, avec une considération importante pour les nouveautés artistiques qui rythment la scène tunisienne », indique le communiqué du Festival qui vient de dévoiler par la même occasion l’affiche officielle de la 56e édition qui rend hommage au danseur et chorégraphe franco-suisse Maurice Béjart à travers une photo de lui qui date de 1965 alors qu’il préparait son spectacle pour la deuxième édition du Festival de Hammamet.

Le programme de la 56e édition sera dévoilé le mardi 5 juillet lors d’une conférence de presse.

F.B