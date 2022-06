Hammamet : Peintures géantes et spectacle scout pour clôturer l’atelier sur la lutte contre les violences faites aux femmes

Ce soir, samedi 25 juin 2022, à l’espace « Diyar El Mdina » à Hammamet, se sont clôturés les travaux de l’atelier technique, organisé du 23 au 25 juin, par ONU Femmes, autour de la lutte contre les violences économiques faites aux femmes, avec la participation de nombreux jeunes scouts, plasticiens et psychologues.

Des peintures géantes arborant des slogans contre la violence à l’égard des femmes ont été accrochées le long des murs de la ville, dans une atmosphère énergisante et une présentation du régiment de scouts participant.

Cet atelier technique s’inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est supervisé par ONU Femmes pour une durée de deux ans 2021-2022 avec un financement canadien.

Il vise à sensibiliser les jeunes à la problématique de la lutte contre les violences économiques faites aux femmes par l’expression artistique et à sensibiliser la société à la nécessité de s’attaquer à tous les types de violence, notamment la violence économique.

Il convient de noter qu’au cours des mois d’octobre et novembre derniers, ONU Femmes a organisé la première phase du concours de dessin autour de « La lutte contre la violence à l’égard des femmes », avec la participation de 180 scouts et guides dans 5 gouvernorats, et 23 peintures gagnantes ont été sélectionnées.

Communiqué