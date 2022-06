Nizar Ben Néji : «Nous accomplissons un travail horizontal avec Tunisie Télécom»

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji, a indiqué, en marge de la clôture du projet des zones blanches, vendredi dernier 24 juin 2022, à Zmertène (Gabès), que l’objectif du gouvernement est d’assurer une couverture internet de bonne qualité et qui relie toutes les institutions publiques.

Dans une déclaration accordée à Kapitalis, M. Ben Néji a indiqué qu’il s’agit d’un travail horizontal, en partenariat avec Tunisie Télécom, et ce, dans le cadre d’un ensemble de projets faisant partie de la stratégie gouvernementale «Tunisie numérique».

Le ministre a, également, souligné que le projet des zones blanches concerne, dans un premier temps, les écoles primaires, mais qu’il devra s’étendre, dans l’avenir, pour, notamment, couvrir les centres de santé de base et les maisons des jeunes, et ce en partenariat avec d’autres ministères comme celui de la Santé, celui des Affaires culturelle et celui de la Jeunesse et des Sports.

«Les institutions devront être reliées entre elles et les services numérisés. Ainsi, nous pourrons parler, dans l’avenir, d’écoles numériques, de dossier électronique du patient, etc. Des services qui ne seront possibles que si l’internet sera entièrement disponible -dans ces endroits- et de haute qualité», a-t-il développé.

Notons que Ben Néji s’est déplacé à Gabès, en fin de semaine dernière, avec une délégation de Tunisie Télécom, présidée par le PDG de l’entreprise, Lassaâd Ben Dhiab, pour la clôture du projet des zones blanches.

C. B. Y.