Tunisie : Opposé à Saïed et au projet de la constitution, le parti de Mekki appelle au boycott du référendum

Le parti «Amal w enjaz» récemment fondé par Abdellatif Mekki l’ancien dirigeant Ennahdha, a exprimé, ce lundi 4 juillet 2022, son opposition au projet de la constitution , tout en appelant au boycott du référendum du 25 juillet.

Estimant que le 25 juillet représente un coup d’État et que le référendum n’a aucune légalité et «confirme la voie de la dictature tout en représentant un processus d’intimidation du peuple et de sa volonté», Amal w enjaz appelé au boycott du vote afin de notamment «ne donner aucune légitimité à ce processus».

Le parti de Mekki affirme également que le projet de la constitution «vise à instaurer un système autoritaire et de pouvoir individuel absolu, qui marginalise les institutions, et porte atteinte à l’indépendance de la justice», estimant que celui-ci est un «outil de répression contre les opposants en particulier et le peuple tunisien en général».

«Ce projet ouvre la voie à des perspectives dangereuses et représente un mépris du peuple tunisien et de son histoire», ajoute encore le parti de Mekki, qui a appelé le peuple et les forces nationales à faire face au référendum et à s’unir contre «ce danger imminent, qui porte atteinte à tous les fondements d’un État démocratique».

«Si certains de nos concitoyens ne sont pas d’accord avec le boycott, et nous respectons leur point de vue, nous les invitons à voter « non », ce qui ouvrira des horizons nationaux loin du coup d’État. Quant au vote par « oui »», il aura des effets désastreux sur l’avenir politique, économique et social du pays», a encore ajouté le parti Amal w enjaz, en affirmant qu’il présentera prochainement sa vision de sortie de la crise politique et financière tout en garantissant «un non-retour à l’avant 24 juillet 2021, dans le cadre d’une approche participative unifiant les différents couches sociales».

Y. N.