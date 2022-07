Tunisie Télécom : Après «Les zones blanches», «Ichmilni», pour une égalité technologique entre les citoyens

En marge de la conférence de presse, tenue lundi 4 juillet 2022, relative au lancement du nouveau programme «Ichmilni» de Tunisie Télécom, Dhaker Korbi est revenu sur le projet «Les zones blanches», dont il était chef de projet, et dont la clôture a eu lieu il y a une semaine et demi à Gabès.

«Le projet des zones blanches a commencé à partir d’un rêve à Sousse et un cahier des charges conçu par le ministère des Technologies de la communication, et ce, en application de la stratégie nationale de la transition numérique et l’alphabétisation informatique», a-t-il indiqué.

M. Korbi a souligné que ça a été un rêve sur lequel Tunisie Télécom a misé de façon exclusive, étant seul opérateur de télécommunications qui a participé aux appels d’offres.

«Cela est dû au fait que TT est un opérateur national et conscient de la nécessité de l’égalité des chances dans l’accès aux réseaux de communications, quels que soient les niveaux sociaux des citoyens, de Bizerte à Ben Guerdane», a-t-il développé.

et d’jouter : «Aujourd’hui, grâce aux efforts concertés des collègues chez TT, nous avons réussi à couvrir 94 imadas, 164 écoles primaires et 59 centres de santé de base, répartis sur 47 délégations, dans 15 gouvernorats dans des zones blanches. Ainsi, le nombre d’habitants qui jouiront des services d’internet et de téléphonie mobile dépasse les 180.000».

Dans la continuité, le programme «Ichmilni» a pour objectif est de faire profiter tous les citoyens d’une infrastructure déployée dans la proximité, et par conséquent, des services de très haut débit, à l’instar de ce qui existe dans les pays développés ou dans les milieux urbains qui présentent généralement une bien meilleure rentabilité commerciale.

