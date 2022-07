Le programme d’inauguration de L’Agora Djerba

L’espace culturel L’Agora Djerba sera inauguré demain, jeudi 14 juillet. La direction de l’espace vient d’annoncer la programmation prévue de cette ouverture.

Installé à l’espace Bourgo Mall de Midoun au cœur de l’île des rêves Djerba l’Agora ouvre ses portes demain au public et propose différentes activités culturelles et artistiques dans un vaste espace composé d’une salle de cinéma, d’une salle de spectacle, d’un espace d’expositions, d’un café culturel et d’un coworking space.

Le public pourra découvrir dès demain l’exposition « 1,2, 3 Soleil », un mur artistique composé d’œuvres sélectionnées par l’artiste Hela Lamine. Un concert de musique est également prévu pour le jour de l’inauguration avec Amal Cherif, puis le 15 juillet avec Kaost & Baya, et un autre aura lieu le dimanche 17 juillet avec le chanteur et musicien Yasser Jeradi.

La programmation cinématographique démarre ce jeudi avec une variété de films aussi bien pour les enfants que pour les adultes : « Les Minous 2 », Encanto : La fantastique famille Madrigal », « Ghodwa » de Dhafer El Abidine, « Elvis » qui retrace la vie de l’icône du Rock & Roll Elvis Presly, ou encore le dernier film dans lequel joue Hend Sabri « Kira & El Gin ».

