BCT : Ouverture des guichets à l’occasion du congé du nouvel an de l’Hégire

Étant donné que le vendredi 29 juillet 2022 peut correspondre à la fête du nouvel an de l’Hégire 1444, et en vue de permettre le bon déroulement des transactions à l’occasion du congé de la fête du nouvel an de l’Hégire, il est décidé que :

Les Banques assurent au public, le samedi 30 Juillet 2022, de 09 heures à 12 heures, un service de caisse et de change manuel ;

La Banque Centrale de Tunisie assure, le même jour, de 09 heures à 12 heures, un service de paiement à son siège à Tunis et dans ses succursales.

Communiqué