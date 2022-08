Festival de Hammamet : Orchestre national de Barbès, un groupe mythique qui n’a pas pris une ride

L’Orchestre national de Barbès a fait son grand retour hier soir sur la scène du Festival international de Hammamet. Un groupe algérien installé en France qui sait marier la musique algérienne traditionnelle aux multiples sonorités du monde.

Après une absence de 12 ans, le célèbre Orchestre national de Barbès a retrouvé hier soir le public tunisien, et précisément celui de Hammamet lors d’un concert mémorable assuré par des artistes inépuisables qui ne cessent de surprendre leur public depuis plus de 25 ans.

Fondé en 1995 dans le quartier da Barbès à Paris, le groupe est l’un des ambassadeurs de la musique Gnawa dans le monde. Sa musique est un délicieux mélange entre le chaabi algérois et les musiques du monde notamment le reggae, le funk ou encore le rock.

Le public de Hammamet a évidemment répondu présent hier pour ces moments de retrouvailles avec un groupe mythique originaire d’Algérie, qui enchaîne les tournées un peu partout à travers le monde et qui hisse fièrement ses origines nord-africaines à travers une musique à la fois authentique et extrêmement moderne. Près de 30 ans de carrière et pas une ride pour l’Orchestre national de Barbès.

F.B