Tunisie – Sécurité alimentaire : Un accord de prêt de 130 millions de dollars de la Berd

Un accord de prêt de 130 millions de dollars (plus de 400 millions de dinars) entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a été ratifié, lundi 8 août 2022, par le président de la république, Kaïs Saïed.

Le prêt vise à financer un projet d’intervention d’urgence dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale.

Rappelons qu’un conseil ministériel présidé par la cheffe du gouvernement Najla Bouden avait été tenu le 4 juillet dernier à la Kasbah, à l’issue duquel le projet a été approuvé.

C. B. Y.